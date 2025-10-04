Какие популярные украинские треки создал Искусственный интеллект – о некоторых вы даже не догадывались
- Amaya Roma является популярным "ИИ-хитмейкером", чьи песни получили большую популярность.
- Искусственный интеллект также создал песню "А сердце бьется" на канале DIANAMusic, выполненную по тексту Анны Кропачевой.
ИИ технологии постоянно меняются и совершенствуются. Если 3 года назад ChatGPT генерировал изображения людей с 6 пальцами, то сейчас Искусственный интеллект может сгенерировать песню или видео и делает это очень убедительно.
И в топы украинских чартов уже не один раз залетали песни, созданные Искусственным интеллектом. А какие именно популярные песни сгенерированы через ИИ – расскажет 24 Канал.
Какие популярные треки создал ИИ?
Главным "ИИ-хитмейкером" является так называемая Amaya Roma, чьи "хиты" в этом году просто разорвали сеть и даже ворвались в чарты. Например, песню о "холодной ночи и бокал просеко" создал именно ИИ.
Amaya Roma – "Ніч": смотрите видео
Еще один хит от Araya Roma о любви и гадалок, который также заполонил сеть.
Amaya Roma – Zero: смотрите видео
Однако с помощью ИИ создают не только новые песни, но и дают другое звучание известным народным текстам. Например, так случилось с песней "Ой у полі криниченька".
Y.K. Music – "Ой у полі криниченька": смотрите видео
Еще один ИИ-хит появился на канале DIANAMusic. Речь идет о песне "А сердце бьется". Автором песни указана Анна Кропачева, но исполняет ее Искусственный интеллект.
DIANAMusic – "А сердце бьется": смотрите видео
И напоследок – новый хит от упомянутой уже Amaya Roma – песня "Караоке", которая хоть и вышла относительно недавно, но уже стала популярной, в частности в Tik Tok.
Amaya Roma – "Караоке": смотрите видео
Но с Amaya Roma не все так просто
ИИ-треки под именем исполнительницы Amaya Roma выходят на лейбле Tbilisi Records. Судя по названию можно предположить, что он является грузинским, однако точной информации о стране-происхождении нет.
Лейбл в основном работает с малоизвестными русскоязычными исполнителями и активно ведет страницы в запрещенных в Украине соцсетях.
Поэтому есть подозрение о связи этих ИИ-песен с россиянами.