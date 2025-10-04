Які популярні українські треки створив Штучний інтелект – про деякі ви навіть не здогадувалися
- Amaya Roma є популярним "ШІ-хітмейкером", чиї пісні здобули неабияку популярність.
- Штучний інтелект також створив пісню "А серце б'ється" на каналі DIANAMusic, виконану за текстом Анни Кропачової.
ШІ технології постійно змінюються і вдосконалюються. Якщо 3 роки тому ChatGPT генерував зображення людей зі 6 пальцями, то зараз Штучний інтелект може згенерувати пісню чи відео і робить це дуже переконливо.
І в топи українських чартів уже не один раз залітали пісні, створені Штучним інтелектом. А які саме популярні пісні згенеровані через ШІ – розповість 24 Канал.
Які популярні треки створив ШІ?
Головним "ШІ-хітмейкером" є так звана Amaya Roma, чиї "хіти" цього року просто розірвали мережу та навіть увірвалися в чарти. Наприклад, пісню про "холодну ніч і бокал просеко" створив саме ШІ.
Amaya Roma – "Ніч": дивіться відео
Ще один хіт від Araya Roma про кохання і ворожок, який також заполонив мережу.
Amaya Roma – Zero: дивіться відео
Однак за допомогою ШІ створюють не тільки нові пісні, але й дають інше звучання знаним народним текстам. Наприклад, так трапилося з піснею "Ой у полі криниченька".
Y.K. Music – "Ой у полі криниченька": дивіться відео
Ще один ШІ-хіт з'явився на каналі DIANAMusic. Мова йде про пісню "А серце б'ється". Автором пісні зазначена Анна Кропачова, але виконує її Штучний інтелект.
DIANAMusic – "А серце б'ється": дивіться відео
І наостанок – новий хіт від згаданої уже Amaya Roma – пісня "Караоке", яка хоч і вийшла відносно нещодавно, але вже стала популярною, зокрема у Tik Tok.
Amaya Roma – "Караоке": дивіться відео
Але з Amaya Roma не все так просто
ШІ-треки під іменем виконавиці Amaya Roma виходять на лейблі Tbilisi Records. Судячи з назви можна припустити, що він є грузинським, проте точної інформації про країну-походження немає.
Лейбл в основному працює з маловідомими російськомовними виконавцями та активно веде сторінки в заборонених в Україні соцмережах.
Через це є підозра про зв'язок цих ШІ-пісень з росіянами.