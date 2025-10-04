ШІ технології постійно змінюються і вдосконалюються. Якщо 3 роки тому ChatGPT генерував зображення людей зі 6 пальцями, то зараз Штучний інтелект може згенерувати пісню чи відео і робить це дуже переконливо.

І в топи українських чартів уже не один раз залітали пісні, створені Штучним інтелектом. А які саме популярні пісні згенеровані через ШІ – розповість 24 Канал.

Які популярні треки створив ШІ?

Головним "ШІ-хітмейкером" є так звана Amaya Roma, чиї "хіти" цього року просто розірвали мережу та навіть увірвалися в чарти. Наприклад, пісню про "холодну ніч і бокал просеко" створив саме ШІ.

Amaya Roma – "Ніч": дивіться відео

Ще один хіт від Araya Roma про кохання і ворожок, який також заполонив мережу.

Amaya Roma – Zero: дивіться відео

Однак за допомогою ШІ створюють не тільки нові пісні, але й дають інше звучання знаним народним текстам. Наприклад, так трапилося з піснею "Ой у полі криниченька".

Y.K. Music – "Ой у полі криниченька": дивіться відео

Ще один ШІ-хіт з'явився на каналі DIANAMusic. Мова йде про пісню "А серце б'ється". Автором пісні зазначена Анна Кропачова, але виконує її Штучний інтелект.

DIANAMusic – "А серце б'ється": дивіться відео

І наостанок – новий хіт від згаданої уже Amaya Roma – пісня "Караоке", яка хоч і вийшла відносно нещодавно, але вже стала популярною, зокрема у Tik Tok.

Amaya Roma – "Караоке": дивіться відео

