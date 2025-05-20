ИИ заменит людей: названы 5 профессий, которые могут исчезнуть через 20 лет

Искусственный интеллект все активнее проникает в повседневную жизнь, упрощая рабочие процессы и повышая производительность. Однако стремительное развитие технологий может поставить под угрозу существование ряда профессий.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на опрос Pew Research Center.

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Какие профессии могут исчезнуть в течение 20 лет

В исследовании приняли участие 1000 экспертов по ИИ и 5 400 взрослых жителей США. Их спросили, какое влияние будут иметь технологии на экономику и рынок труда в Америке в течение следующих 20 лет.

56% экспертов по ИИ считают, что влияние будет положительным, хотя и признают, что некоторые профессии могут исчезнуть в ближайшие десятилетия. В то же время взрослые американцы настроены менее оптимистично. Только 17% из них ожидают положительного влияния технологий на экономику и рабочие места.

По мнению экспертов, развитие ИИ будет способствовать сокращению рабочих мест в ряде сфер.

Больше всего рискуют потерять актуальность такие профессии:

кассиры;

водители грузовиков;

журналисты;

работники фабрик;

инженеры программного обеспечения.

Многие могут потерять работу из-за развития ИИ / Фото Unsplash

Большинство взрослых американцев соглашаются с тем, что искусственный интеллект со временем вытеснит эти специальности. Исключением стали водители грузовиков – только треть респондентов считает, что ИИ сможет полностью их заменить.

К слову, есть одна профессия, которую ИИ точно не сможет заменить в ближайшее время. Речь идет о технических работниках, которые работают в индустрии монтажа систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.