Под угрозой даже программисты: какие профессии могут исчезнуть к 2045 году из-за ИИ

Искусственный интеллект может серьезно изменить рынок труда в ближайшие 20 лет. По данным отчета Pew Research Center, в некоторых сферах ИИ приведет к значительному сокращению рабочих мест.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Как ИИ может изменить рынок труда в течение 20 лет

Большинство экспертов настроены положительно относительно влияния искусственного интеллекта на экономику и качество рабочих мест, однако признают, что некоторые профессии могут пострадать.

Согласно прогнозам, в течение следующих 20 лет наибольшему риску из-за автоматизации подвергаются кассиры (так считают 73% экспертов), водители грузовиков (62%), журналисты (60%), работники фабрик (60%) и даже инженеры-программисты (50%).

ИИ может значительно изменить рынок труда в ближайшее время / Фото Unsplash

В отчете также подчеркивается, что общество все больше беспокоит перспектива потери работы из-за ИИ. Несмотря на определенные разногласия в оценках, эксперты и общественность сходятся в отдельных аспектах относительно влияния искусственного интеллекта.

В частности, ожидается, что ИИ больше всего будет способствовать развитию отрасли здравоохранения.

ИИ будет способствовать развитию отрасли здравоохранения / Фото Pexels

В то же время опросы свидетельствуют о скептицизме относительно того, что ИИ сможет положительно повлиять на точность новостей или объективность освещения выборов.

Интересно, что женщины, как правило, более скептически относятся к искусственному интеллекту, чем мужчины. Наиболее выражено гендерный разрыв в этом вопросе наблюдается среди экспертов, работающих с этой технологией.