Под угрозой даже программисты: какие профессии могут исчезнуть к 2045 году из-за ИИ
- Искусственный интеллект может значительно изменить рынок труда к 2045 году, в частности сократить рабочие места в некоторых сферах.
- Эксперты в целом положительно настроены относительно влияния ИИ на экономику, но признают риски для отдельных профессий, при этом ожидается, что ИИ будет способствовать развитию отрасли здравоохранения.
Искусственный интеллект может серьезно изменить рынок труда в ближайшие 20 лет. По данным отчета Pew Research Center, в некоторых сферах ИИ приведет к значительному сокращению рабочих мест.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.
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Как ИИ может изменить рынок труда в течение 20 лет
Большинство экспертов настроены положительно относительно влияния искусственного интеллекта на экономику и качество рабочих мест, однако признают, что некоторые профессии могут пострадать.
Согласно прогнозам, в течение следующих 20 лет наибольшему риску из-за автоматизации подвергаются кассиры (так считают 73% экспертов), водители грузовиков (62%), журналисты (60%), работники фабрик (60%) и даже инженеры-программисты (50%).
ИИ может значительно изменить рынок труда в ближайшее время / Фото Unsplash
В отчете также подчеркивается, что общество все больше беспокоит перспектива потери работы из-за ИИ. Несмотря на определенные разногласия в оценках, эксперты и общественность сходятся в отдельных аспектах относительно влияния искусственного интеллекта.
В частности, ожидается, что ИИ больше всего будет способствовать развитию отрасли здравоохранения.
ИИ будет способствовать развитию отрасли здравоохранения / Фото Pexels
В то же время опросы свидетельствуют о скептицизме относительно того, что ИИ сможет положительно повлиять на точность новостей или объективность освещения выборов.
Интересно, что женщины, как правило, более скептически относятся к искусственному интеллекту, чем мужчины. Наиболее выражено гендерный разрыв в этом вопросе наблюдается среди экспертов, работающих с этой технологией.