Почему ИИ не заберет вашу работу: 5 человеческих навыков без которых не выжить в современном мире

Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда, но есть вещи, которые остаются вне его возможностей. Например, те молодые специалисты, которые будут иметь 5 важных навыков, о которых говорит генеральный директор LinkedIn, будут оставаться востребованными в новой реальности.

Какие навыки никогда не заменит ИИ и как их следует использовать во время работы, говорится на сайте CNBC.

Что нужно иметь, что ИИ не заменил тебя в работе?

По словам генерального директора LinkedIn объясняет, что сегодня трудно представить работу без использования искусственного интеллекта, ведь многие работодатели начали экспериментировать с ним. Впрочем несмотря на это, именно уникальные человеческие навыки делают людей незаменимыми на нестабильном рынке труда.

Поэтому в этот список входят 5 таких навыков, которые считаются "вне конкуренции" в эпоху ИИ:

Любопытство

Дело в том, что ИИ может только генерировать возможности на основе шаблонов, а человек уже спрашивает: как может по-другому? Таким образом, любопытство на работе может превратить рутину в настоящее открытие.

Смелость

В противоположность ИИ, который может рассчитать риск, окончательное решение о том, ли взять ответственность на себя делает человек.

На примере работы это означает, что менеджер по продажам берет на себя ответственность сказать клиенту, что его запрос неправильный, а затем направляет его к лучшему решению. Или же дизайнер, который настаивает на полном ребрендинге, хотя все остальные придерживаются молчания.

Креативность

Если ИИ переосмысливает то, что существует, то человек решает, что именно стоит переосмыслить. В работе это будет означать не только решение какой-то проблемы, а создание новых способов реагирования на то или иное.

То есть если это аналитик данных, то это визуализация информации так, что невидимые закономерности внезапно становятся очевидными. А если это учитель, что это превращение класса в макет археологических раскопок для преподавания истории, что поощряет учеников и тому подобное.

Сочувствие

Это уже о том, что именно делает нас людьми на работе, а не только работниками. То есть если представитель службы поддержки клиентов разговаривает по телефону с женщиной или мужчиной, который является растерянной / растерянным, то длинное общение и объяснение каждого шага показывает то, что ему не все равно.

Коммуникация

Коммуникация на работе показывает: идеи угасают или наоборот развиваются. Например откровенный разговор с работниками или клиентами, совместное обдумывание проблемы или даже спор – все это коммуникация, которая помогает осознать как действовать в дальнейшем.

Какие профессии больше всего подвергаются влиянию ИИ?

Как пишет Fortune на основе данных от Microsoft, есть определенные профессии, на которые влияние ИИ сейчас является существенным. Впрочем это не означает, что их можно заменить полностью, а скорее о том, что рабочий процесс трансформируется.

Всего было начислено 40 профессий, в список которых входили историки, бортпроводники, переводчики, телефонные операторы, политологи, рекламные агенты, бизнес-аналитики, диспетчеры экстренных служб и другие.

Зато влияние ИИ в сферах, где нужна физическая сила с оборудования, является минимальным. Это касается операторов земснарядов, работников водоочистных систем и тому подобное.

