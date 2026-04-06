Які навички ніколи не замінить ШІ і як їх варто використовувати під час роботи, йдеться на сайті CNBC.

Що потрібно мати, що ШІ не замінив тебе в роботі?

За словами генерального директора LinkedIn пояснює, що на сьогодні важко уявити роботу без використання штучного інтелекту, адже чимало роботодавців почали експериментувати з ним. Втім попри це, саме унікальні людські навички роблять людей незамінними на нестабільному ринку праці.

Відтак до цього списку входять 5 таких навичок, які вважаються "поза конкуренцією" в епоху ШІ:

  • Цікавість

Річ у тім, що ШІ може лише генерувати можливості на основі шаблонів, а людина вже запитую: як може по-іншому? Таким чином, цікавість на роботі може перетворити рутину на справжнє відкриття.

  • Сміливість

На противагу ШІ, який може розрахувати ризик, остаточне рішення щодо того, чи взяти відповідальність на себе робить людина.

На прикладі роботи це означає, що менеджер з продажу бере на себе відповідальність сказати клієнту, що його запит неправильний, а потім скеровує його до кращого рішення. Або ж дизайнер, який наполягає на повному ребрендингу, хоч всі інші дотримуються мовчання.

  • Креативність

Якщо ШІ переосмислює те, що існує, то людина вирішує, що саме варто переосмислити. В роботі це означатиме не лише розв'язання якоїсь проблеми, а створення нових способів реагування на те чи інше.

Тобто якщо це аналітик даних, то це візуалізація інформації так, що невидимі закономірності раптово стають очевидними. А якщо це вчитель, що це перетворення класу на макет археологічних розкопок для викладання історії, що заохочує учнів тощо.

  • Співчуття

Це вже про те, що саме робить нас людьми на роботі, а не лише працівниками. Тобто якщо представник служби підтримки клієнтів розмовляє по телефону з жінкою чи чоловіком, який є розгубленою/розгубленим, то довше спілкування та пояснення кожного кроку показує те, що йому не все одно.

  • Комунікація

Комунікація на роботі показує: ідеї згасають чи навпаки розвиваються. Наприклад відверта розмова з працівниками чи клієнтами, спільне обдумування проблеми чи навіть суперечка – усе це комунікація, яка допомагає усвідомити як діяти надалі.

Які професії найбільше піддаються впливу ШІ?

Як пише Fortune на основі даних від Microsoft, є певні професії, на які вплив ШІ зараз є суттєвим. Втім це не означає, що їх можна замінити повністю, а радше про те, що робочий процес трансформується.

Загалом було нараховано 40 професії, в список яких входили історики, бортпровідники, перекладачі, телефонні оператори, політологи, рекламні агенти, бізнес-аналітики, диспетчери екстрених служб та інші.

Натомість вплив ШІ у сферах, де потрібна фізична сила з обладнання, є мінімальним. Це стосується операторів земснарядів, працівників водоочисних систем тощо.

Як в телеграм з'явився ШІ?

  • Оновлення Telegram додало функції штучного інтелекту, зокрема генерацію текстів прямо в чатах. Тепер користувачі можуть переписувати, перекладати та редагувати повідомлення за допомогою ШІ. Але згенеровані тексти виглядають доволі дивними, а подекуди смішними.

  • Крім цього, з'явилося оновлення щодо опитувань із медіа, таймерами та відкритими відповідями. Також з'явилася підтримка "живих" фото та можливість створювати ботів без знання програмування. Для користувачів iOS додали ще й сканер документів із автоматичним збереженням у PDF.