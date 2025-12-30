Количество звезд на квадратный метр зашкаливает: вот это самое известное в мире селфи

В наше время селфи стало настолько привычным, что мы почти не задумываемся, откуда пошла эта традиция фотографировать себя где угодно и когда угодно. Но за каждым модным трендом скрывается интересная история.

24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Режиссерская Версия рассказывает, что легендарное селфи на церемонии "Оскар" в 2014 году было сделано во время прямого эфира и попало в Twitter, где оно быстро побило все рекорды ретвитов, став одним из самых популярных снимков в мире в истории соцсетей.

Самое популярное селфи в мире – какое же оно?

Во время 86-й церемонии вручения премии "Оскар" 2 марта 2014 года телеведущая Эллен Дедженерес организовала знаменитый групповой момент со многими голливудскими звездами, среди которых были Брэдли Купер, Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип, Брэд Питт, Анджелина Джоли, Джулия Робертс, Кевин Спейси, Лупита Ньонго и другие.

Момент самого популярного селфи: смотрите видео

История селфи – первые истоки модной тенденции

Слово селфи появилось только в 2000-х годах, а вот сам акт самофотографирования имеет долгую историю.

Ученые считают, что первое фотоселфи было сделано американским фотографом Робертом Корнелиусом в 1839 году, когда он сфотографировал себя с помощью дагеротипа – раннего метода фотографии.

Впоследствии селфи делали и другие: например, 13-летняя великая княжна Анастасия Романова в 1914 году сделала собственное селфи в зеркале, используя фотоаппарат Kodak.

В 2001 году в Австралии появились первые цифровые селфи в интернете, а в 2002 году термин "selfie" впервые был использован именно в онлайне.

Девушка делает селфи / Фото Blik

Селфи может вам дорого обойтись

С переходом селфи в массовую культуру возникают и социальные последствия.

Например, в итальянском курортном городке Портофино местные власти ввели штраф до 275 евро за длительное пребывание людей в специально обозначенных "красных" зонах, где туристы останавливаются, чтобы делать селфи и блокируют узкие улицы. Таким образом город пытается упорядочить потоки людей и обеспечить безопасность и движение пешеходов.