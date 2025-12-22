Если вы планируете путешествие в Италию, стоит знать, что в одном городке недавно появилось новое правило. За одну, казалось бы, безобидную привычку туристов теперь могут оштрафовать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Где в Италии нельзя делать селфи?

Живописное рыбацкое село Портофино в Италии – это невероятно популярный курорт уже десятки лет. Расположение на итальянской Ривьере и невероятные пейзажи притягивают богатых и знаменитых со всего мира – в частности, отдыхали там и Фрэнк Синатра, и Элизабет Тейлор.

Впрочем, последние годы туристов стало так много, что местные власти наконец потеряла терпение к толпам, которые блокируют узкие улочки, чтобы сделать идеальные снимки на память. И для того, чтобы обуздать эти человеческие пробки, в Портофино появилось новое правило, запрещающее надолго задерживаться в некоторых зонах, которые обозначены как "красные".



В Портофино существует несколько запретов / Фото Pexels

А если это правило будет нарушено, то это может привести к немалому штрафу в размере до 275 евро. По словам мэра Портофино Маттео Виакавы, люди, останавливающиеся для того, чтобы сделать селфи на фоне красочных домов, создают "анархический хаос".

И новые правила помогут справиться с чрезмерным количеством туристов, что даже мешают экстренным службам добраться до людей в случае необходимости. Впервые такое правило ввели еще во время Пасхальных выходных и они действовали вплоть до конца октября прошлого года.

И это – совсем не единственное правило города, о котором нужно знать туристам. Ранее в Портофино людям запретили ходить по улицам босиком, с обнаженным торсом или только в купальнике, пишет Blue News. Оба правила остаются в силе в 2025 году, но их немного расширили, включив даже больше запретов.

В частности, отныне запрещено употребление алкоголя на улицах, а также публичные пикники. Новые правила запрещают лежать или сидеть на тротуарах и общественных скамейках в течение длительного времени.

Что еще нужно знать туристам?