Якщо ви плануєте подорож до Італії, варто знати, що в одному містечку нещодавно з'явилося нове правило. За одну, здавалося б, нешкідливу звичку туристів тепер можуть оштрафувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво У Швеції мандрівники можуть безплатно жити у лісових хатинах, але є нюанс

Де в Італії не можна робити селфі?

Мальовниче рибальське село Портофіно в Італії – це неймовірно популярний курорт вже десятки років. Розташування на італійській Рив'єрі та неймовірні краєвиди притягують багатих та знаменитих з усього світу – зокрема, відпочивали там і Френк Сінатра, і Елізабет Тейлор.

Втім, останніми роками туристів стало так багато, що місцева влада нарешті втратила терпіння до натовпів, які блокують вузькі вулички, аби зробити ідеальні знімки на пам'ять. І для того, аби приборкати ці людські затори, у Портофіно з'явилося нове правило, що забороняє надовго затримуватися у деяких зонах, які позначені як "червоні".



У Портофіно існує кілька заборон / Фото Pexels

А якщо це правило буде порушено, то це може призвести до чималого штрафу розміром до 275 євро. За словами мера Портофіно Маттео Віакави, люди, що зупиняються для того, аби зробити селфі на тлі барвистих будинків, створюють "анархічний хаос".

І нові правила допоможуть впоратися з надмірною кількістю туристів, що навіть заважають екстреним службам дістатися до людей у випадку необхідності. Вперше таке правило запровадили ще під час Великодніх вихідних і вони діяли аж до кінця жовтня торік.

І це – зовсім не єдине правило міста, про яке потрібно знати туристам. Раніше у Портофіно людям заборонили ходити вулицями босоніж, з оголеним торсом або ж тільки у купальнику, пише Blue News. Обидва правила залишаються чинними у 2025 році, але їх трохи розширили, включивши навіть більше заборон.

Зокрема, відтепер заборонено вживання алкоголю на вулицях, а також публічні пікніки. Нові правила забороняють лежати чи сидіти на тротуарах та громадських лавках протягом тривалого часу.

Що ще потрібно знати туристам?