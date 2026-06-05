У Польщі існує передпенсійний захист, і він поширюється на усіх працівників, яким лишилося лише 4 роки до досягнення пенсії, пише InPoland. Цих працівників не можна ані звільняти, ані зменшувати їхні зарплати – але є винятки.

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Як працює передпенсійний захист у Польщі?

Захист людей перед пенсією поширюється тільки на людей, що працюють за трудовим договором – і протягом усього захисту роботодавець не має права розірвати цей договір, якщо період роботи передбачає можливість отримання пенсійних виплат. Раніше цей захист працював лише з людьми, що влаштовувалися на основі безстрокового трудового договору, але це змінилося 2025 року.

Для жінок передпенсійний захист починає працювати з 56 років, а для чоловіків – з 61 року. В цей час люди не тільки стають захищеними від звільнення, але й можуть не хвилюватися пор свою зарплату: вона точно не стане меншою.

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При цьому зараз вже не має значення, чи був трудовий договір укладений на визначений чи невизначений термін. Втім, важливо зауважити, що передпенсійним захистом можна скористатися тільки раз у житті. На практиці не означає, що якщо людина отримала право на пенсію у молодшому віці, вона вже використала свій передпенсійний захист.

Також цей захист не поширюється на людей, що працюють за цивільно-правовими договорами. Важливо й те, що трудовий та страховий стаж у захисті не враховуються – важливий тільки вік людини.

Чи справді працівника не можуть звільнити?

Навіть якщо людина підпадає під передпенсійний захист, ймовірність звільнення все ще існує – у випадку, якщо працівник втрачає кваліфікацію, потрібну для виконання роботи. Або ж якщо є медична довідка, що доводить втрату здатності виконувати поточну роботу.

Також може змінитися і оплата праці – але тільки якщо рішення роботодавця стосується усіх працівників, а не лише когось конкретного.