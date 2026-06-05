В Польше существует предпенсионная защита, и она распространяется на всех работников, которым осталось всего 4 года до достижения пенсии, пишет InPoland. Этих работников нельзя ни увольнять, ни уменьшать их зарплаты – но есть исключения.

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Как работает предпенсионная защита в Польше?

Защита людей перед пенсией распространяется только на людей, работающих по трудовому договору – и в течение всей защиты работодатель не имеет права расторгнуть этот договор, если период работы предусматривает возможность получения пенсионных выплат. Ранее эта защита работала только с людьми, что устраивались на основе бессрочного трудового договора, но это изменилось 2025 года.

Для женщин предпенсионная защита начинает работать с 56 лет, а для мужчин – с 61 года. В это время люди не только становятся защищенными от увольнения, но и могут не волноваться о своей зарплате: она точно не станет меньше.

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При этом сейчас уже не имеет значения, был ли трудовой договор заключен на определенный или неопределенный срок. Впрочем, важно заметить, что предпенсионной защитой можно воспользоваться только раз в жизни. На практике не означает, что если человек получил право на пенсию в более молодом возрасте, он уже использовал свою предпенсионную защиту.

Также эта защита не распространяется на людей, работающих по гражданско-правовым договорам. Важно и то, что трудовой и страховой стаж в защите не учитываются – важен только возраст человека.

Действительно ли работника не могут уволить?

Даже если человек подпадает под предпенсионную защиту, вероятность увольнения все еще существует – в случае, если работник теряет квалификацию, нужную для выполнения работы. Или же если есть медицинская справка, доказывающая потерю способности выполнять текущую работу.

Также может измениться и оплата труда – но только если решение работодателя касается всех работников, а не только кого-то конкретного.