Не Львов и не Киев: какой украинский город первым получил магдебургское право
- Первый украинский город, получивший магдебургское право, был Сянок в 1399 году.
- Магдебургское право предоставляло городам автономию от феодальной власти, позволяя создавать собственную администрацию.
Магдербургское право – это уникальное явление для городов в Средневековье, которое берет начало в Германии, однако было распространено также и в Украине. Оно освобождало города от административной и судебной власти феодалов и давало определенную возможность к самоуправлению.
Первый город, получивший магдебургское право в нашей стране, сейчас совсем небольшой и малоизвестный. Об этом пишет studies.
Какой город первым получил магдебургское право в Украине?
Считается, что первыми магдебургское право получили несколько городов Украины, однако раньше всех это сделал город Сянок в 1399 году. Вторым после него был Львов – в 1456 году.
Что известно об этом городе сейчас?
Сянок или Сяник существует до сих пор, однако сейчас он входит в состав Польши, пишет "Украина Инкогнита". В давние времена он считался столицей Лемковщины. Происхождение названия тоже вполне понятно – от реки Сян. Украинцы давно перестали составлять большинство населения этого города. Например, в 1880 году их здесь было 18%, в 1900-м – 13,5%, а в 1939-м – 11,5%
Среди других городов, которые быстро получили магдебургское право были также Каменец Подольский – в 1374 и Луцк – 1432. Киев же получил право на самоуправление только в 1494 году.
Магдебургское право / Фото "Локальной истории"
Как это работало?
магдебургское право означало, что ремесленники и купцы имели автономию от власти воеводы, что позволяло им создать собственную администрацию – магистрат. Эта структура управления состояла из двух отдельных коллегий: одна отвечала за внешние дела и экономику города, а другая – за судебные дела.
