Украинец шокировал сеть "мусорными сокровищами" в Дании: что оказывается в местных свалках

Украинский блогер, который живет в Дании, собирает миллионы просмотров благодаря простым видео в которых он открывает крышки мусорных баков. Увиденное на кадрах поражает, ведь продукты, которые датские супермаркеты считают "отходами", на самом деле выглядят вполне пригодными к употреблению.

Сообщает "Фокусу".

Как все начиналось?

Богдан рассказал, что переехал в Данию три года назад. Парень признается, что его первая находка в мусорном баке была не случайной.

Я не знаю, кто запустил подобный тренд, но когда я приехал во второй лагерь для беженцев, то общался с молодыми ребятами лет 25 – 30, которые мне показали эти точки. Хотя нам и давали деньги, но было даже интересно посмотреть собственными глазами, ведь не верится, что такое может происходить на самом деле. Тем более, что об этом рассказали взрослые ребята. Я увидел, что в этом нет ничего плохого,

– вспоминает украинец.

Блогер заметил, что нередко замечал местных, которые подъезжали автомобилями и спокойно грузили продукты из мусорных баков. По его словам, именно в тот момент он понял что в Дании "это норма".

Что можно найти в мусорнике в Дании: смотрите видео

В одном из видео Богдан показал открытый контейнер, полностью заполненный хлебом, булочками, десертами, фруктами и овощами. Среди найденного – виноград, морковь, упакованная выпечка, сладости и молочная продукция. Большинство еды выглядит свежей, без плесени или признаков порчи.

"Единственное, что из этого было испорчено – это мясо и пицца, а в остальном – перфекто", – написал блогер под видео.

Далее он демонстрирует целые горы продуктов, найденных в контейнерах возле супермаркетов, и отмечает: почти все это можно есть. Хотя исключения, по его словам, случаются.

Почему в Дании так много выбрасывают еду?

Богдан считает, что такое количество выброшенной пищи - следствие местных потребительских привычек.

Здесь очень популяризируют свежесть. Как мне известно, датчане берут слишком много и не доедают все. А в магазинах, если выпечку до закрытия не распродали, ее просто выбрасывают. Бывало я находил коробки аккуратно сложенные с печеньем или кексами, которые еще 10 минут назад любой мог купить в магазине,

– объясняет он.

Сравнивая Данию с Украиной, блогер сомневается, что подобное возможно дома.

"У нас почти все продают до последнего. И мне писали, что еду в баках могут заливать хлоркой или другими средствами", – отмечает Богдан.

Какие продукты выбрасывают в Дании на помойку: смотрите видео

Он также отреагировал на комментарии о том, якобы работники магазинов специально выбрасывают продукты, чтобы потом забрать их себе.

"Это абсурд. Они могут забрать продукты до того, как их выбросят. А после уже нельзя. Да и физически это невозможно, ведь еды слишком много, ее выбрасывают тоннами и постоянно", – отмечает блогер.

Насколько легальна такая деятельность?

Как пишет SLOVO.DK, мусорные контейнеры супермаркетов, как и их содержимое, является собственностью супермаркетов. Несмотря на то, что многие люди считают свои действия "правильными относительно еды", копание в мусорниках является нелегальным и квалифицируется как кража в супермаркетах.

Датские супермаркеты и магазины хорошо знакомы с этим явлениями и нередко пытаются противодействовать этому. В большинстве магазинов установлены камеры наблюдения вблизи зон с контейнерами, а служба охраны внимательно следит, чтобы ни работники, ни обычные люди не забирали оттуда еду или другие товары.

Супермаркеты следят за своими контейнерами / Фото Unsplash

Чтобы избежать непосредственных конфликтов с теми, кто стремится "спасти еду", магазины размещают мусорники в полностью закрытых помещениях, доступ к которым возможен только по ключу или коду доступа.

Некоторые супермаркеты прибегают к еще более радикальным мерам и посыпают ночью пол возле контейнеров хлором или заливают им еду в собственных мусорниках.

