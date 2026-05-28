Эту песню запретили на телевидении, но ее пели тысячи: почему культовый хит был под запретом

Одна из песен американской психоделической рок-группы Country Joe and the Fish стала одним из самых громких антивоенных гимнов 1960-х годов. Музыка и слова приобрели культовый статус из-за критики войны США во Вьетнаме. Впрочем из-за скандирования ее запретили показывать на телевидении.

Какой хит запретили в 1967 году и что не так было с песней группы Country Joe and the Fish, пишут в Parade.

Какая песня стала антивоенным гимном?

Песню "I-Feel-Like-I'm-Fixin'-to-Die Rag" фронтмен группы Кантри Джо Макдональд написал еще летом 1965 года. По словам музыканта, на создание композиции ему понадобилось всего около 30 минут.

Поэтому трек вошел во второй альбом группы в 1967 году и несмотря на то, что не попал в чарт Billboard Hot 100, быстро стал популярным среди молодежи, которая выступала против участия США в войне во Вьетнаме.

Особенностью композиции стали саркастические тексты с элементами черного юмора и стилистикой регтайма. Именно через песню Макдональд пытался показать, как политики и военное руководство наживаются на войне, тогда как обычные солдаты вынуждены платить самую высокую цену.

Но наибольшей скандальности трек получил после того, как группа начала выполнять живые выступления. Во время концертов музыканты начинали песню со слов "Fish Cheer" и просили слушателей произносить командно слово "fish", как футбольные одобрения.

Уже в 1968 году барабанщик Гэри Гирш предложил заменить это скандирование на нецензурный вариант, что вызвало восторг фанатов, но возмутило телевизионных продюсеров.

Таким образом после одного из выступлений руководство популярного The Ed Sullivan Show группы якобы запретило появляться на телевидении из-за использования ругани. Но это добавило композиции лишь статус культовой протестной песни.

В 1969 году Макдональд исполнил песню на фестивале Woodstock, где песня окончательно закрепилась как символ антивоенного движения.

Заметьте! В своих интервью позже фронтмен группы говорил, что эта композиция фактически разрушила его карьеру, но он не жалел об этом, потому что считал важным говорить о реальности войны.

Какие странные вещи запрещали в других странах мира?

Не только песни были под запретом, но иногда это могли быть даже напитки. Например, в Турции за публичное употребление кофе наказывали не просто изъятием напитка, а казнью. В 1633 году султан Мурад 4 запретил публичное употребление кофе, что привело к тому, что кофейни больше не могли работать.

Причиной такого запрета стали опасения властей относительно возможных бунтов и заговоров. Султан считал, что именно в кофейнях могут возникать очаги социального раздора, поэтому нарушителей наказывали смертью.

Интересно, что кофе на самом деле запрещали еще раньше: в частности, султан Сулейман объяснял это религиозными убеждениями, ведь мусульманам не рекомендовали употреблять "черные или горелые" продукты.

Но несмотря на все запреты, кофе не исчез из турецкой культуры, а наоборот стал ее символом. Сейчас кофе по-турецки внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Основы приготовления кофе по-турецки заключаются в погружении молотого кофе в горячую воду на длительное время, чтобы растворить ароматные соединения.