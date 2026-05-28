Який хіт заборонили у 1967 році та що не так було із піснею гурту Country Joe and the Fish, пишуть в Parade.

Читайте також Пілота викинуло з кабіни на швидкості 600 кілометрів і він вижив: шокуюча історія рейсу BA 5390

Яка пісня стала антивоєнним гімном?

Пісню "I-Feel-Like-I'm-Fixin'-to-Die Rag" фронтмен гурту Кантрі Джо Макдональд написав ще влітку 1965 року. За словами музиканта, на створення композиції йому знадобилося лише близько 30 хвилин.

Відтак трек увійшов до другого альбому гурту у 1967 році і попри те, що не потрапив до чарту Billboard Hot 100, швидко став популярним серед молоді, яка виступала проти участі США у війні у В'єтнамі.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Пісня, яку заборонили у 1967 році: дивіться відео

Особливістю композиції стали саркастичні тексти з елементами чорного гумору та стилістикою регтайму. Саме через пісню Макдональд намагався показати, як політики й військове керівництво наживаються на війні, тоді як звичайні солдати змушені платити найвищу ціну.

Але найбільшої скандальності трек отримав після того, як гурт почав виконувати живі виступи. Під час концертів музиканти починали пісню зі слів "Fish Cheer" й просили слухачів вимовляти командно слово "fish", як футбольні схвалення.

Вже у 1968 році барабанщик Гері Гірш запропонував замінити це скандування на нецензурний варіант, що викликало захват фанатів, але обурило телевізійних продюсерів.

Таким чином після одного з виступів керівництво популярного The Ed Sullivan Show гурту нібито заборонило з'являтися на телебаченні через використання лайки. Але це додало композиції лише статус культової протестної пісні.

У 1969 році Макдональд виконав пісню на фестивалі Woodstock, де пісня остаточно закріпилася як символ антивоєнного руху.

Зауважте! У своїх інтерв'ю пізніше фронтмен гурту говорив, що ця композиція фактично зруйнувала його кар'єру, але він не шкодував про це, бо вважав важливим говорити про реальність війни.

Які дивні речі забороняли в інших країнах світу?

Не лише пісні були під забороною, але інколи це могли бути навіть напої. Наприклад, у Туреччині за публічне вживання кави карали не просто вилученням напою, а стратою. У 1633 році султан Мурад 4 заборонив публічне вживання кави, що призвело до того, що кав'ярні більше не могли працювати.

Причиною такої заборони стали побоювання влади щодо можливих бунтів і змов. Султан вважав, що саме у кав'ярнях можуть виникати осередки соціального розбрату, тому порушників карали смертю.

Цікаво, що каву насправді забороняли ще раніше: зокрема, султан Сулейман пояснював це релігійними переконаннями, адже мусульманам не рекомендували вживати "чорні або горілі" продукти.

Але попри всі заборони, кава не зникла з турецької культури, а навпаки стала її символом. Зараз кава по-турецьки внесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Основи приготування кави по-турецьки полягають в зануренні меленої кави у гарячу воду на тривалий час, щоб розчинити ароматні сполуки.