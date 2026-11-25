Картина нидерландского художника Винсента ван Гога стала самым дорогим его произведением, когда-либо проданным на открытых торгах. Полотно "Цветущие каштаны" ушло с молотка за 190,4 миллиона долларов, а сам аукцион длился всего несколько минут.

Рекордная продажа состоялась 18 ноября 2026 года на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Стартовая цена составляла 135 миллионов долларов, а победителем торгов стал американский арт-дилер Уильям Аквавелла, сообщило издание Artnet.

Как выглядит картина Ван Гога

Полотно носит название "Цветущие каштаны" (Châtaigniers en fleurs). Ван Гог написал его в 1890 году во французском городке Овер-сюр-Уаз, где провел последние месяцы жизни.

На картине изображены цветущие деревья с пышными кронами, залитые светом. Художник использовал насыщенные оттенки зеленого, голубого и белого, передавая весенний пейзаж характерными для себя выразительными мазками.

Искусствоведы относят эту работу к важному периоду творчества художника. Она находилась в частной коллекции и десятилетиями не была доступна широкой публике.

Винсент Ван Гог, Chataignier en fleurs roses et blanches (1890) / Sotheby's

Почему картину продали за такую сумму

До аукциона полотно оценивалось примерно в 180 миллионов долларов. Окончательная цена с учетом сборов составила 190,4 миллиона долларов.

Это почти на 73 миллиона больше, чем предыдущий аукционный рекорд Ван Гога, установленный в 2022 году. Тогда картину "Фруктовый сад с кипарисами" продали за 117,2 миллиона долларов.

Однако история "Цветущих каштанов" связана не только с искусством. В 1936 году картину продала семья еврейского издателя Самуэля Фишера. Его потомки утверждали, что во времена нацистских преследований семья была вынуждена избавиться от произведения. Перед аукционом наследники требовали остановить продажу. В итоге семья нынешних владельцев и потомки Фишеров достигли договоренности, которая позволила провести торги.