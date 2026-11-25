Рекордний продаж відбувся 18 листопада 2026 року на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку. Початкова ставка становила 135 мільйонів доларів, а переможцем торгів став американський артдилер Вільям Аквавелла, повідомило видання Artnet.

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Який вигляд має картина Ван Гога

Полотно має назву "Квітучі каштани" (Châtaigniers en fleurs). Ван Гог написав його у 1890 році у французькому містечку Овер-сюр-Уаз, де провів останні місяці життя.

На картині зображено квітучі дерева з пишними кронами, залитими світлом. Художник використав насичені відтінки зеленого, блакитного та білого, передавши весняний пейзаж характерними для себе виразними мазками.

Мистецтвознавці відносять цю роботу до важливого періоду творчості художника. Вона залишалася у приватній колекції та десятиліттями не була доступна широкій публіці.

Вінсент Ван Гог, Chataignier en fleurs roses et blanches (1890) / Sotheby's

Чому картину продали за таку суму

До аукціону полотно оцінювали приблизно у 180 мільйонів доларів. Остаточна ціна з урахуванням зборів становила 190,4 мільйона доларів.

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Це майже на 73 мільйони більше за попередній аукціонний рекорд Ван Гога, встановлений у 2022 році. Тоді картину "Фруктовий сад із кипарисами" продали за 117,2 мільйона доларів.

Однак історія "Квітучих каштанів" пов'язана не лише з мистецтвом. У 1936 році картину продала родина єврейського видавця Самуеля Фішера. Його нащадки стверджували, що за часів нацистського переслідування сім'я була змушена позбутися твору. Перед аукціоном спадкоємці вимагали зупинити продаж. Зрештою родина нинішніх власників та нащадки Фішерів досягли домовленості, яка дозволила провести торги.