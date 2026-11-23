Украинский ученый и художник Виталий Мочарский создает настолько крошечные картины, что их трудно разглядеть даже невооруженным глазом.

Среди его работ – портрет украинского физика Ивана Пулюя и микрокопия знаменитой "Звездной ночи" Винсента ван Гога. Обе миниатюры настолько малы, что одна из них могла бы поместиться на поверхности крупинки сахара, рассказали в Тернопольском национальном техническом университете.

Какие картины создает украинец

Виталий Мочарский работает преподавателем в Тернопольском национальном техническом университете имени Ивана Пулюя. Для создания микрокартин он использовал полированную поверхность нержавеющей стали и специальную алмазную пирамиду.

Размеры работ впечатляют: портрет Ивана Пулюя имеет всего 350 на 540 микрометров, а копия "Звездной ночи" – 375 на 470 микрометров.

Чтобы продемонстрировать масштаб, автор сфотографировал портрет через ушко иглы, а картину Ван Гога – рядом с крупинкой сахара.

Работы украинца вышли в финал международного конкурса

Обе миниатюры прошли в финал международного конкурса NanoArtography 2026. Всего жюри отобрало 194 работы из более чем 300 заявок, поступивших из 35 стран мира.

Портрет Ивана Пулюя имеет особое значение для автора и университетского сообщества, ведь именно имя выдающегося украинского физика носит учебное заведение, в котором работает Мочарский.