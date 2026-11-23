Серед його робіт – портрет українського фізика Івана Пулюя та мікрокопія знаменитої "Зоряної ночі" Вінсента ван Гога. Обидві мініатюри настільки малі, що одна могла б уміститися на поверхні крупинки цукру, розповіли у Тернопільському національному технічному університеті.

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Які картини створює українець

Віталій Мочарський працює викладачем у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. Для створення мікрокартин він використав поліровану поверхню нержавної сталі та спеціальну алмазну піраміду.

Розміри робіт вражають: портрет Івана Пулюя має лише 350 на 540 мікрометрів, а копія "Зоряної ночі" – 375 на 470 мікрометрів.

Щоб продемонструвати масштаб, автор сфотографував портрет крізь вушко голки, а картину Ван Гога – поруч із крупинкою цукру.

Роботи українця вийшли у фінал міжнародного конкурсу

Обидві мініатюри відібрали до фіналу міжнародного конкурсу NanoArtography 2026. Загалом журі обрало 194 роботи з понад 300 заявок, які надійшли з 35 країн світу.

Портрет Івана Пулюя має особливе значення для автора та університетської спільноти, адже саме ім'я видатного українського фізика носить навчальний заклад, де працює Мочарський.