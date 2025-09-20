Сокровище из детства за 5 миллионов долларов: какую карточку Pokémon считают самой дорогой
- Карточка "Pikachu Illustrator" была продана за более 5 миллионов долларов в 2021 году и считается самой редкой.
- Цены на карточки Pokémon за 20 лет выросли в 40 раз, что делает их привлекательной инвестицией.
Недавно карточки Pokémon снова оказались в центре внимания. Сейчас они являются предметом коллекций взрослых и детей.
Самой дорогой карточкой считается "Pikachu Illustrator". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Pokémon TCG.
Почему эта карта такая дорогая?
Цена на такую карточку действительно может поразить. В 2021 году ее продали на аукционе за более 5 миллионов долларов. Владельцем карточки стал инфлюенсер Логан Пол. Считается, что именно "Pikachu Illustrator" является наиболее редкой карточкой.
Цены на эти карточки очень выросли / Фото Pexels
Такая цена обусловлена тем, что в мире существует всего 39 копий. В то же время она является одной из самых ранних и знаковых карточек в истории франшизы.
Почему карточка Pokémon – лучшая инвестиция?
Даже кейс с самой дорогой карточкой показывает, что цены на них растут и действительно могут удивить. Недавно издание Wall Street Journal провело анализ рынка и выявило, что за 20 лет цены на них выросли в 40 раз.
Карточки, которые кто-то собирал еще в детстве, сейчас могут стоить тысячи долларов или даже больше.
Как отличить оригинал от подделки?
- Оригинальные карточки Pokémon можно приобрести на официальном сайте, у партнеров и ритейлеров, в специализированных украинских магазинах, а также через европейские онлайн-ритейлеры.
- Во время покупки следует внимательно проверять упаковку. Она должна быть герметичной, с правильными логотипами и маркировкой. Это поможет отличить лицензионный продукт от подделки.
- Заметим, что цены на оригинальные карточки Pokémon могут существенно отличаться в зависимости от редкости и состояния карточки.