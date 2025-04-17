Таинственное исчезновение Кати: как закрывали легендарную детскую программу "Катрусин кинозал"

Поколение, выросшее в 70 – 80-х, до сих пор с теплом вспоминает уютные вечера у телевизора, когда на экране появлялась любимая "Катюшкин кинозал". Однако несмотря на бешеную популярность и сотни писем от юных зрителей, программу неоднократно пытались закрыть.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @RecapUA в YouTube.

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Как исчезла любимая телепрограмма миллионов детей

Когда-то еженедельно тысячи детей со всей Украины садились перед экранами, чтобы посмотреть любимую телепрограмму "Катрусин кинозал" – одну из первых детских передач на украинском языке на национальном телевидении. Она выходила с 1972 по 1988 год и была настоящим феноменом.

Программа собирала сотни писем от маленьких зрителей со всех уголков Украины. Однако несмотря на огромную популярность, программу неоднократно пытались закрыть.

Екатерина Лозовенко и кукла Катя / Фото из открытых источников

Кульминацией стало загадочное исчезновение главной героини – куклы Кати. Однажды, придя на работу, ведущая передачи Екатерина Лозовенко просто не нашла куклу на своем месте. Катрусю искали, но тщетно. Детям же объяснили, что их любимица заболела.

После этого шоу тихо исчезло из эфира. Екатерине Лозовенко даже не дали возможности попрощаться со зрителями в эфире. В редакцию поступали сотни писем с просьбой вернуть передачу. Однако ни одно не получило ответа.

К слову, в 90-х на телевидении выходило популярном шоу "Каламбур", которое более известно как "Деревня дураков", где украинцы высмеивали россиян. Неизвестно, было ли это сознательным решением авторов шоу, однако в нем присутствовал весь набор стереотипов о русских – медведи, балалайки, самовары и мужчины, которые постоянно употребляют алкоголь.