Таємниче зникнення Катрусі: як закривали легендарну дитячу програму "Катрусин кінозал"

Покоління, що виросло у 70 – 80-х, досі з теплом згадує затишні вечори біля телевізора, коли на екрані з’являлася улюблена "Катрусин кінозал". Однак попри шалену популярність і сотні листів від юних глядачів, програму неодноразово намагалися закрити.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @RecapUA у YouTube.

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Як зникла улюблена телепрограма мільйонів дітей

Колись щотижня тисячі дітей з усієї України сідали перед екранами, щоб подивитися улюблену телепрограму "Катрусин кінозал" – одну з перших дитячих передач українською мовою на національному телебаченні. Вона виходила з 1972 по 1988 рік і була справжнім феноменом.

Програма збирала сотні листів від маленьких глядачів з усіх куточків України. Однак попри величезну популярність, програму неодноразово намагалися закрити.

Катерина Лозовенко та лялька Катруся / Фото з відкритих джерел

Кульмінацією стало загадкове зникнення головної героїні – ляльки Катрусі. Одного разу, прийшовши на роботу, ведуча передачі Катерина Лозовенко просто не знайшла ляльку на своєму місці. Катрусю шукали, але марно. Дітям же пояснили, що їхня улюблениця захворіла.

Після цього шоу тихо зникло з ефіру. Катерині Лозовенко навіть не дали можливості попрощатися з глядачами в ефірі. У редакцію надходили сотні листів з проханням повернути передачу. Проте жоден не отримав відповіді.

До слова, у 90-х на телебаченні виходило популярному шоу "Каламбур", яке більш відоме як "Деревня дураков", де українці висміювали росіян. Невідомо, чи це було свідомим рішенням авторів шоу, однак у ньому був присутній весь набір стереотипів про росіян – ведмеді, балалайки, самовари та чоловіки, які постійно вживають алкоголь.