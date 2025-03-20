Популярний блогер у Tik Tok Руслан Ляч звернув увагу на одну з рубрик "Каламбуру" – "Село дурнів", яке більш відоме як "Деревня дураков", пише 24 Канал.

Дивіться також Цей факт розбиває серця фанатів: зірка "Друзів" розкрив шокуючу правду про залаштунки серіалу

Як українці придумали гумористичне шоу, в якому висміювали росіян

"Каламбур", який придумали українці, був одним з найпопулярніших гумористичних шоу 90-х. І найцікавіше те, що в програмі висміювали росіян, а потім продавали продукт на телебачення Росії.

Складно сказати, чи було це свідоме рішення авторів "Каламбуру". Однак історія про те, як українці висміювали росіян і продавали їм це – точно тягне на Оскар, але, на жаль, немає номінації "найкращий тролінг".

Як українці придумали гумористичне шоу, в якому висміювали росіян: дивіться відео

"Село дурнів" цілих 5 років виходило на головному каналі Росії. Це був серіал про карикатурних росіян – з ведмедями, балалайками, самоварами та чоловіками, які постійно п'ють алкоголь.

Цікаво, що режисером та автором цього проєкту був колишній учасник шоу "Маски-шоу" одесит Юрій Стицьковиський. Всі актори Тетяна Іванова, Вадим Набоков, Сергій Гладков – також були українцями.

Шоу знімали в Харкові та Одесі й навіть музику написав український композитор Едуард Цісельський.

Раніше 24 Канал розповідав, як Джоан Роулінг створила історію Гаррі Поттера. Ідея прийшла в поїзді, а своє ім'я Джоан Роулінг довелось приховати.