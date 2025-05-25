Опередили свое время: группа Kazaky снова стала популярной, а их песня – вирусится в сети

Социальные сети часто дают новую жизнь забытым хитам или исполнителям, чья популярность со временем была потеряна. Так случилось и с группой Kazaky.

В сети Tik Tok завирусилась песня группы Kazaky 2017 года. Что известно о группе и песне, которая снова приобрела популярность – рассказывает 24 Канал.

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Почему группа Kazaky снова популярна

В сети снова приобрела популярность одна из последних песен группы, выпущенная в 2017 году. Речь идет о песне Milk-Choc. Эта песня, в частности, звучала в популярном сериале "Киев днем и ночью".

Kazaky – Milk-Choc: смотрите видео

В сети украинцы не скрывают своего восторга группой и одновременно выражают сожаление, что исполнители в свое время были недооценены. В комментариях к видео под эту песню даже шутят, что на пике их активности их фанаты еще были детьми.

Что думают украинцы о группе Kazaky: смотрите видео

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За несколько дней под этот звук в сети появились более 1 000 видео, которые собирают десятки тысяч просмотров. Большинство пользователей сети выражают сожаление из-за того, что группа больше не выпускает новые песни. Последний релиз состоялся в 2021 году. Также часто звучит тезис о том, что Kazaky бы могли произвести фурор на Евровидении.

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Группа появилась в 2010 году и сразу стала популярной, однако и подверглась сокрушительной критике из-за экстравагантных образов ребят на каблуках. Однако после релиза трека Love они были на пике популярности, а пародию на этот клип делала студия "Квартал-95" и Владимир Зеленский.

Интересно, что украинские исполнители стали популярными и за рубежом. В 2012 году Madonna пригласила их сняться в ее клипе на песню Girl Gone Wild.

Madonna – Girl Gone Wild: смотрите видео

Однако большинство украинцев не приняли группу. Более того, в России их объявили персонами нон-грата из-за "пропаганды ЛГБТ". Однако сейчас просмотры клипов на их канале растут, но реакции группы на новый всплеск популярности пока нет.