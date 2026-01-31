Об этом могли никогда не узнать: как Иван Франко причастен к расследованию убийства священника
- Иван Франко считается первым популяризатором жанра true crime, в частности благодаря своим репортажам об убийстве священника в 1889 году.
- Франко был разносторонней личностью, сделавшей значительный вклад в развитие украинской литературы, но его брак был несчастливым.
Украинским писателям есть чем удивить. Часто это интересные моменты биографии, любовные истории или неожиданные интересы.
Например, Ивана Франко считают первым популяризатором жанра true crime. Об этом рассказывают в подкасте на канале "Пороблено".
Что известно об этом?
Известный украинский писатель Иван Франко, вероятно, был первым популяризатором true crime во Львове. В 1889 году было дело об убийстве греко – католического священника в селе Кукезив. Это было одно из первых расследований, которое привлекло колоссальное внимание журналистов.
Иван Франко работал журналистом / Фото Институт национальной памяти
Одним из таких корреспондентов был именно Иван Франко: он работал в газете "Курьер Галицкий". Он посещал суды по этому делу и написал большую серию репортажей. Впоследствии это также нашло продолжение в писательской деятельности. Франко написал повесть "Основы общества", которую так и не смог завершить.
Что известно об Иване Франко?
Иван Франко – известный украинский поэт и писатель, критик, публицист и переводчик. Он был разносторонней личностью и за время своей жизни сделал большой вклад в развитие украинской литературы и науки, пишет Википедия.
Интересно, что его считают одним из первых украинских профессиональных писателей, ведь он зарабатывал на жизнь литературой. В то же время нельзя сказать, что он зарабатывал много: часто он использовал деньги жены. Однако и брак Франко трудно назвать счастливым, ведь жену он не любил, постоянно изменял и находил любовниц.
