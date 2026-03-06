"Не спрашивайте": история о том, как культура молчания Кеннеди уничтожила Мэрилин Монро и других женщин

В американском общественном сознании фамилия Кеннеди чуть ли не целый век ассоциируется с колоссальной властью, богатством и политическим влиянием. Однако, под блестящей поверхностью скрывается темная история, которую журналистка Морин Каллаган исследует в своей книге "Не спрашивайте. Клан Кеннеди и женщины, которых они уничтожили".

Эта история, вышедшая в издательстве "Книголав", полна насилия, молчания и мизогинии – автор утверждает, что влияние династии экс-президента ломало судьбы многих женщин, от безымянных жертв мужской хищности до настоящих "звезд", например Мэрилин Монро или Кэролин Бессет. Женские имена с орбиты политического клана были навсегда связаны с фамилией Кеннеди – их субъектность отбирали стараниями журналистов и мужчин, которые пользовались патриархальным укладом Соединенных Штатов и собственным добродетельным имиджем, пишет 24 Канал.

Смотрите также Почти 100 лет носил имя соратника Сталина: что это за украинский город

Неформальный запрет на правду

Вероятный коллективный заговор, связанный с семьей Кеннеди, мог существовать благодаря большому политическому капиталу, полученному Джоном Фицджеральдом, тридцать пятым президентом США. Личные судьбы женщин регулярно приносились в жертву имиджу и политическому продвижению потомков "Камелота" – президентской администрации Кеннеди. Между властными структурами, персоналом низшего звена, некоторыми журналистами и самими членами династии было заключено неформальное соглашение – любые проявления "токсичности" должны были быть стерты.

Примером такого вытеснения из публичного поля является история Мэрилин Монро. Ее сложные отношения с Джоном, а позже с его братом Робертом, долго описывали как "невинные приключения". Зато, в книге они представлены как опасная игра двух самых влиятельных "хищников" Америки. Смерть Монро стала заключительным аккордом тревожной истории публичных заигрываний и закулисного злоупотребления властью.

Морин Каллаган описывает, как Кеннеди выталкивали из общего нарратива двусмысленные упоминания о тогдашней "мисс США", лишая Монро права на собственную перспективу. Мертвые не говорят, а популярная культура способна сохранять искаженный образ долгие десятилетия – именно этим и пользовались потомки Кеннеди, подавая фактические измены Джона, в частности с самой Мэрилин, как признаки его шарма.



Книга раскрывает интересную проблематику / Фото с сайта издательства

Кто держится за выдумку?

Миф о наследниках "Камелота", которые до сих пор являются игроками большой политики, поддерживался либеральными элитами, медиа и сторонниками фигуры Джона Кеннеди, которые держались за его политику как за идеал, противопоставляя ее неудачам правых сил. Принцы из Вашингтона должны были быть безупречными, как и их жены – на ум здесь приходит брак между Джоном Ф. Кеннеди-младшим и Кэролин Бессет, которой выпало множество тяжелых испытаний рядом с мужем.

СМИ создавали образ "королевской пары", когда как сама Кэролин прилагала значительные усилия ради поддержания имиджа семьи – соглашалась на пластические операции, отбивалась от журналистов и замалчивала тайны. Коллективная воля клана требовала, чтобы она была продолжением своего мужа, а не отдельной личностью. В своей книге Морин Каллаган приписывает вину за авиакатастрофу, которая положила конец жизням Джона-младшего и Бессет, самому мужу, который славился своей халатностью и самоуверенностью.

Впрочем, в то время медиа активно продвигали идею о своеобразном "проклятии Кеннеди", которое то и дело постигает женщин рядом с "мучениками" Америки.

Законсервированное насилие

Либеральные политические элиты нуждались в Кеннеди в роли символа перемен и закрывали глаза на многочисленные манипуляции и злоупотребления властью, направленные на сокрытие абьюза. Тем самым они создавали почву для движения истории по кругу – кроме Монро, Бессет и безымянных любовниц Кеннеди, были и другие женщины.

Одна из них, Мэри Джо Копечне, утонула в авто Теда Кеннеди. По данным книги, после инцидента семья могла нанять специалистов для переписи материалов в медиа и минимизации политических последствий.

Примеры находятся и в нашем веке – критическое внимание американцев приковано к заявлениям министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего, однако многие забывают о его несчастной жене Мэри, которая совершила самоубийство на фоне несчастливого брака. Корни насилия тянутся из прошлого, со времен, когда брутальный патриарх Джозеф Кеннеди привил своим детям, которым суждено было достичь высот в политике, объектное отношение к женщинам.

Длительное молчание стало механизмом закрепления безнаказанного насилия и примером для будущих поколений. Несмотря на критический пересмотр образа Кеннеди, до сих пор находятся люди, склонные романтизировать хищническое поведение политиков и поддерживать "гламурный миф" – чего только стоит новый сериал скандального Райана Мерфи об отношениях Бессетт и Джона-младшего.

Книга Морин Каллаган является долгожданной "расплатой" и способом восстановить справедливость – она проливает свет на женщин, которые так долго находились в тени династии Кеннеди, и прилагается к остановке абьюза, присущего властным мужчинам.

Украинские писатели, о которых вы могли не знать