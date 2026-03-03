Причин, почему литературные деятели остались неизвестными, может быть много, однако есть и те, кто заслуживает того, чтобы о его творчестве говорили. Именно поэтому в День писателя 24 Канал рассказывает о нескольких из них.

Виктор Петров – двойной агент

Виктор Петров или Виктор Домонтович – это украинский писатель, литературный критик, философ и... вероятно, агент КГБ, который также работал на Германию во время Второй мировой войны, пишет Википедия.



Домонтович мог быть двойным агентом / Фото Википедии

Вместе с Валерьяном Пидмогильным он считается основоположником жанра интеллектуального романа. Не так давно его имя снова зазвучало в литературном сообществе. В частности, активно обсуждают его произведения "Доктор Серафикус" и "Девочка с мишкой".

Гео Шкурупий – футурист из Расстрелянного возрождения

Его настоящее имя – Георгий Данилович. Он был украинским писателем, киносценаристом и журналистом. Успел написать довольно много, однако сейчас обсуждают его роман "Жанна-батальонерша".



Гео Шкурупий был киносценаристом / Фото Википедия

Его арестовали и расстреляли в 1937 году.

Олесь Ульяненко – самый молодой лауреат Малой Шевченковской премии

Это украинский писатель, который написал довольно много. Малую Шевченковскую премию получил за роман "Сталинка". Также известна его книга "Знак Саваофа" и "Там, где Юг".



Олесь Ульяненко писал на острые темы / Фото Википедия

В центре его творчества были острые социальные темы, которые часто граничили со скандальными. Роман "Женщина его мечты" был запрещен Нацкомиссией по вопросам морали. Это первый такой прецедент во времена независимости Украины.

