Причин, чому літературні діячі залишились невідомими, може бути багато, проте є й ті, хто заслуговує на те, щоб про його творчість говорили. Саме тому у День письменника 24 Канал розповідає про кількох з них.

Віктор Петров – подвійний агент

Віктор Петров або ж Віктор Домонтович – це український письменник, літературний критик, філософ та.. ймовірно, агент КДБ, який також працював на Німеччину під час Другої світової війни, пише Вікіпедія.



Домонтович міг бути подвійним агентом / Фото Вікіпедії

Разом із Валер'яном Підмогильним він вважається основоположником жанру інтелектуального роману. Не так давно його ім'я знову зазвучало у літературній спільноті. Зокрема, активно обговорюють його твори "Доктор Серафікус" та "Дівчинка з ведмедиком".

Гео Шкурупій – футурист із Розстріляного відродження

Його справжнє ім'я – Георгій Данилович. Він був українським письменником, кіносценаристом та журналістом. Встиг написати доволі багато, проте зараз обговорюють його роман "Жанна-батальйонерка".



Гео Шкурупій був кіносценаристом / Фото Вікіпедія

Його арештували та розстріляли у 1937 році.

Олесь Ульяненко – наймолодший лауреат Малої Шевченківської премії

Це український письменник, який написав доволі багато. Малу Шевченківську премію отримав за роман "Сталінка". Також відома його книга "Знак Саваофа" та "Там, де Південь".



Олесь Ульяненко писав на гострі теми / Фото Вікіпедія

У центрі його творчості були гострі соціальні теми, які часто межували зі скандальними. Роман "Жінка його мрії" було заборонено Нацкомісією з питань моралі. Це перший такий прецедент за часів незалежності України.

