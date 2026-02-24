Водночас його єдиною законною дружиною була Віра Дейша. Про це пише Вікіпедія.

Що відомо про жінок Коцюбинського?

Віра Коцюбинська відома громадська діячка, політув'язнена Російської імперії. Вона також стала засновницею першої школи у Чернігові. З Михайлом Коцюбинським вони познайомились у 1894 році в Києві. Через три роки вони одружились.

Листування між ними тривало 17 років. Його листи мають чи не більше обсягу за твори, які він встиг написати. Спершу їхній шлюб був майже ідеальним: в них народився син, вони відчували одне до одного палкі почуття, а душі були ніби споріднені. Спільні цінності та інтереси стали міцним фундаментом, проте через 6 років письменник почав шукати розваг поза шлюбом.



Коцюбинський із дружиною та дітьми / Фото "Українки"

Таким його захопленням стала Олександра Аплаксіна, молодша на 16 років. Видання "Українки" пише, що все почалось із того, що Коцюбинський фліртував із нею на роботі. Коханка була родом із Росії, тож на відміну від дружини не могла читати твори письменника, адже не знала української.

Коцюбинський писав листи Олександрі. Цікаво, що його рядки до дружини були українською, а до коханки – російською, проте слова ніби ідентичні. 10 років існував цей любовний трикутник, про який Віра не знала.

Тоді вона отримала анонімного листа про зради, проте чоловік не відповів прямо. З'ясування стосунків відбулось лише коли вона прочитала листа Олександри до Коцюбинського. Потім він писав коханці, що виявилось, що дружина його любить. Він обіцяв покинути коханку, проте цього так і не сталось і їхні стосунки тривали майже до смерті письменника.

