В угорській піцерії спробували створити рецепт цієї страви, якою вона могла б бути 2000 років тому. Цей смак може здивувати, пише The Independent.

Якою була піца Стародавнього Риму?

Варто почати з того, що у часи Стародавнього Риму піци у нашому звичному розумінні не існувало. Насамперед у тому варіанті, який пропонують в Угорщині, немає помідорів та моцарели, адже вони з'явились в Італії пізніше.

Цікаво! Моцарелу винайшли в Неаполі і вважається, що саме ц стало поштовхом до того, що почали готувати автентичну піцу.

Проте навіть до того в Італії були популярні пласкі коржі із травами та з різними соусами. їх подавали у античних закладах швидкого харчування і саме вони стали джерелом натхнення для шеф-кухаря.



Піца вияшла екзотичною / Фото Independent

Команда багато місяців працювала над рецептом. Вони вивчали згадки в кулінарній книзі De re coquinaria. Піца із цього закладу готується на тісті борошна з полби (дикої пшениці), де замість води – сік шпинату, а замість звичного кетчупу там епітирум – соус із томатної пасти та гаруму. Також роль начинки відіграла смажена качина ніжка, кедрові горіхи, рікотта та виноградний редукціон.

Смак такої піци мало схожий на той, до якого звикли сучасники, хоч автори рецепта і намагались зробити навпаки, проте вийшло все одно дуже нетипово.

Ми намагалися зробити цей смак зрозумілим для сучасної людини, але це все одно екзотика. Більшість людей віддають перевагу консервативній піці,

– сказав шеф-кухар.

Які страви їли у Середньовіччі?

У середньовічній Європі основними продуктами харчування були злаки, з яких готували страви, такі як фрутменті, бруе та пироги з начинкою, пише "Локальна історія".

У Середньовіччі були дещо інші підходи до м'яса. Часто готувати павичів та фазанів та лебедів. Останні мають специфічний смак, тож його рятували соусом. Стосовно того, що пити, у Середньовіччі також були свої правила. Під час прийому їжі не рекомендували пити воду, а натомість радили вино або гіпокрасом.

