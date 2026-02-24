В венгерской пиццерии попытались создать рецепт этого блюда, каким оно могло бы быть 2000 лет назад. Этот вкус может удивить, пишет The Independent.

Смотрите также Один из самых тяжелых танцев планеты родом из Украины: почему "Ползунец" шокирует мир

Какой была пицца Древнего Рима?

Стоит начать с того, что во времена Древнего Рима пиццы в нашем привычном понимании не существовало. Прежде всего в том варианте, который предлагают в Венгрии, нет помидоров и моцареллы, ведь они появились в Италии позже.

Интересно! Моцареллу изобрели в Неаполе и считается, что именно это стало толчком к тому, что начали готовить аутентичную пиццу.

Однако даже до того в Италии были популярны плоские лепешки с травами и с различными соусами. их подавали в античных заведениях быстрого питания и именно они стали источником вдохновения для шеф-повара.



Пицца получилась экзотической / Фото Independent

Команда много месяцев работала над рецептом. Они изучали упоминания в кулинарной книге De re coquinaria. Пицца из этого заведения готовится на тесте муки из полбы (дикой пшеницы), где вместо воды – сок шпината, а вместо привычного кетчупа там эпитирум – соус из томатной пасты и гарума. Также роль начинки сыграла жареная утиная ножка, кедровые орехи, рикотта и виноградный редукцион.

Вкус такой пиццы мало похож на тот, к которому привыкли современники, хотя авторы рецепта и пытались сделать наоборот, однако получилось все равно очень нетипично.

Мы пытались сделать этот вкус понятным для современного человека, но это все равно экзотика. Большинство людей предпочитают консервативную пиццу,

– сказал шеф-повар.

Какие блюда ели в Средневековье?

В средневековой Европе основными продуктами питания были злаки, из которых готовили блюда, такие как фрутменти, бруе и пироги с начинкой, пишет "Локальная история".

В Средневековье были несколько иные подходы к мясу. Часто готовить павлинов и фазанов и лебедей. Последние имеют специфический вкус, поэтому его спасали соусом. Относительно того, что пить, в Средневековье также были свои правила. Во время приема пищи не рекомендовали пить воду, а взамен советовали вино или гипокрас.

Почему в Средневековье спали в шкафах?