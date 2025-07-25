Часто такое решение на самом деле было практичным в тех условиях, в которых тогда привыкли жить. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Galaxy.

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Почему в Средневековье спали в шкафу?

Средневековье не стоит романтизировать, ведь часто в фильмах нам показывают совсем не такую картинку, которая была на самом деле. Часто целые семьи жили в одной комнате. Сохранить тепло в помещение было очень трудно, а отопления еще не придумали – были только камины, которых часто не хватало, чтобы нагреть дом.

Поэтому решением становились кровати-скрини. Они были небольшими и помогали сохранить хотя бы какую-то приватность. Также они закрывались, а это помогало удержать тепло.



Шкаф-кровать был распространен в Средневековье / Фото WickHeritage

Играла роль и многофункциональность. Часто их использовали для хранения вещей или как скамейки.

Со временем быт менялся. Общество тоже развивалось, состоялась технологическая революция. Потребность в таких кроватях просто исчезла в начале 19 века, ведь тогда дома уже были больше, имели не одну комнату, а также люди научились сохранять в них тепло.

Однако сейчас приобретают популярность капсульные отели. Их можно сравнить с этими средневековыми кроватями. По сути причины появления этого явления в современности немного другие. Часто это попытка сэкономить и сохранить определенный комфорт.

К слову, Древний Рим был грязным городом с неприятным запахом из-за отсутствия канализации и наличие трупов на улицах. Гигиена была неважной, и вместо мыла использовали ароматизированное масло для маскировки запаха тела.