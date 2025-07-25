Часто таке рішення насправді було практичним у тих умовах, в яких тоді звикли жити. Про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Galaxy.

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Чому в Середньовіччі спали в шафі?

Середньовіччя не варто романтизувати, адже часто у фільмах нам показують зовсім не таку картинку, яка була насправді. Часто цілі сім'ї жити у одній кімнаті. Зберегти тепло в приміщення було дуже важко, а опалення ще не придумали – були тільки каміни, яких часто не вистачало, щоб нагріти оселю.

Тому рішенням ставали ліжка-скрині. Вони були невеличкими та допомагали зберегти хоча б якусь приватність. Також вони замикались, а це допомагало втримати тепло.



Шафа-ліжко було поширене в Середньовіччі / Фото WickHeritage

Відігравала роль і багатофункціональність. Часто їх використовували для зберігання речей або як лавки.

З часом побут змінювався. Суспільство теж розвивалось, відбулась технологічна революція. Потреба у таких ліжках просто зникла на початку 19 століття, адже тоді будинки вже були більшими, мали не одну кімнату, а також люди навчились зберігати в них тепло.

Однак зараз набувають популярності капсульні готелі. Їх можна порівняти із цими середньовічними ліжками. По суті причини появи цього явища в сучасності трохи інші. Часто це спроба зекономити і зберегти певний комфорт.

До слова, Стародавній Рим був брудним містом з неприємним запахом через відсутність каналізації та наявність трупів на вулицях. Гігієна була неважливою, і замість мила використовували ароматизовану олію для маскування запаху тіла.