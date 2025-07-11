На улице стоял очень неприятный запах – смесь запаха нечистот и трупов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

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Чем пахло на улицах Древнего Рима?

Люди склонны романтизировать исторические периоды, которые остались в далеком прошлом, однако ученые оперируют фактами. Они предполагают, что Рим в древние времена был очень грязным городом.

Тогда не было нормальной канализационной системы, многие люди просто не хотели делать ее из-за страха грызунов, поэтому по всему городу были сточные ямы, а канализация была похожа на сливной сток.

Кроме этого, на улицах было много животных. Их привлекали к работе на мельницах, ведь была нужна мука. Они также оставляли испражнения прямо на улицах. Все это в сочетании и создавало "карту запахов" Древнего Рима.



Запахи Древнего Рима были очень специфическими / Фото Pexels

Тогда люди еще не успели понять, как обращаться с телами умерших, поэтому не знали, что делать с телами. Захоронения могли позволить себе далеко не все, поэтому иногда тела оставляли просто на улицах. Такое зрелище было привычным для тогдашнего Рима.

Гигиена не была обязательной и отличалась специфичностью. Уже были рецепты мыла и других нужных вещей, однако они были не такими, как мы привыкли. Самым популярным таким средством было ароматизированное масло, которое просто должно было перебить неприятный запах грязного тела.

Поэтому можно понять, что запах Древнего Рима был далеко не из приятных. Скорее всего, он бы вызвал отвращение у современников.

К слову, археологи обнаружили более 160 костей певчих дроздов в выгребной яме древней закусочной в Поллентии, что свидетельствует об их широком потреблении рабочим классом. Птиц, вероятно, ловили зимой, обрабатывали грудные кости для быстрого приготовления и жарили целыми на сковороде – метод, который до сих пор используют в средиземноморских кухнях.