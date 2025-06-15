Археологи выяснили, что древние римляне, в частности из рабочего класса, потребляли певчих дроздов как обычную часть своего рациона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Arkeonews.

Смотрите также Пока дети ходят в атласных шароварах, надо работать, – интервью с основательницей Праздника музыки

Что установили ученые

В выгребной яме древней закусочной в Поллентии на Майорке было обнаружено более 160 костей этих птиц. Это опровергает предположение, будто дрозды были деликатесом исключительно для элиты. Как пояснил археолог Алехандро Валенсуэла, птиц, вероятно, ловили зимой с помощью сетей или клеевых ловушек, что делало их доступными для обычных горожан.

Особенности обработки тушек – в частности намеренно сломанные грудные кости – свидетельствуют о практичном и быстром способе приготовления. Птиц, скорее всего, жарили целыми на сковороде в масле – метод, который до сих пор встречается в средиземноморских кухнях.



Дптиц готовили практическим методом / Фото Aldo Ardetti

Это существенно отличается от описанных в древних источниках роскошных рецептов для дроздов, которых откармливали инжиром и подавали с соусами.

Вместе с остатками дроздов были найдены и кости кур и кроликов, что позволяет представить меню заведения – разнообразное, питательное и предназначенное для быстрого питания. Сами же закусочные, которые напоминают современные фастфуды, были распространены по всей Римской империи и служили важной частью городского быта.

К слову, в TikTok популярный тренд на антикризисную кухню, в частности на простые блюда, которые готовили во время экономических трудностей, такие как пирог из 1930-х без молока, масла и яиц.