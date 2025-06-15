В рамках рубрики "Разговор о профессии" мы пообщались со львовской культурной деятельницей Маричкой Чичковой. Она рассказала 24 Каналу об организации концертов и фестивалей, традиционном пении, интеграции украинской песни в современные театральные постановки, советском наследии и восстановлении идентичности.

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Маричка Чичкова – музыкант, преподавательница, менеджер культурных проектов, глава общественной организации "Локальная культурная поддержка", команда которой работает над пространством камерной культуры "Нижний зал" во Львовском кукольном театре.

13 лет назад она основала Праздник музыки во Львове – некоммерческий фестиваль, во время которого десятки объектов в городе с утра и до самого вечера превращаются в концертные площадки.

Одной из ключевых идей мероприятия является максимальное приближение музыки к людям, поэтому все выступления – абсолютно бесплатные. Однако полномасштабная война внесла свои коррективы, и команда Праздника музыки начала организовывать ежегодное масштабное собрание в поддержку ВСУ в сотрудничестве с известными благотворительными фондами.

Что такое Праздник музыки Это уникальное мировое музыкальное событие, которое каждый год происходит в разных уголках мира. Впервые мероприятие было проведено в Париже. За 43 года праздник стал всемирным: ежегодно 21 июня улицы Берлина, Сиднея, Токио и еще 8 сотен городов по всему миру наполняются музыкой.

Праздник музыки во Львове – крупнейшее некоммерческое событие Украины

Как родилась идея создать Праздник музыки во Львове?

Идея создать Праздник музыки во Львове родилась после нашего с мужем путешествия в Париж. Он до встречи со мной там жил. Очень много об этом рассказывал, а я тогда была еще студенткой.

Я оканчивала экономический факультет во "Львовской политехнике". И когда пришло время определиться, идти ли на классический выпускной в ресторане с преподавателями и студентами, Рома мне предложил уехать в Париж.

И вот ту сумму, которую нужно было выложить за выпускной, мы потратили на эту поездку. В Париже я увидела Праздник музыки. Мы приехали в Украину очень заряженными этой идеей. Я четко помню, что это был февраль 2013 года. Тогда мы окончательно решили, что в этом году нужно сделать Праздник музыки во Львове.

Мы обсудили это с друзьями. Был Евгений Гулевич, Николай Гавьюк, Паша Франик, Роман Гук. Все, кроме моего мужа, уже не участвуют в организации Праздника музыки, но тогда было так. Это была такая инициативная команда, с которой мы это все начинали.



Идея создать Праздник музыки пришла после путешествия в Париж / Фото предоставлено 24 Каналу

Как изменился Праздник музыки от первого до этого года, когда он будет уже тринадцатым?

Я понимаю, что происходит, то есть существует уже какая-то наработанная система коммуникации и привлечения участников. Появился сайт, появилась концепция ежегодной смены дизайнера, как и презентации разных украинских художников и художественных решений.

Значительно расширилась команда, потому что она была от 3 до 6 человек. Однажды это были я, мой муж и еще одна подруга. Больше такого не хочу повторять. Сейчас уже в команде около 12 человек. У каждого есть свое место, каждый знает, что он делает.

Что было самым неожиданным или самым трогательным за все годы?

Мне сложно сказать, что было самым трогательным, потому что каждый год Праздник трогает по-своему. Но вспомню год, когда были эти "прекрасные" времена COVID. Тогда собралось очень много людей. И я давно этого не видела. За эти два года мы все отвыкли от такого количества. Было очень приятно видеть на "Фацете" много людей. Это было неожиданно.

Я помню один год, когда дождь шел с утра до вечера. И это тоже было очень неожиданно, потому что это же лето. Мы понимаем, что дождь может быть, грозовой или совсем слабенький, но он пройдет. А это был дождь, который лил с 10:00 до 22:00. Ровно поздно вечером кончился. Я это четко запомнила. Наибольшее количество ресурса тратилось на то, чтобы объяснить людям, что Праздник музыки состоится в любом случае. То есть это уже ваше решение, проводить ли его или нет.

Также могу вспомнить, как в начале полномасштабного вторжения я устроила Праздник музыки за 10 дней. Очень долго не могла решить, делаю я его или не делаю, потому что было очень неопределенное состояние.

Праздник музыки сейчас очень нацелен на помощь ВСУ. Расскажи, пожалуйста, о волонтерской составляющей проекта.

Да, с начала полномасштабного вторжения мы собираем средства на ВСУ, что очень логично.

Вообще практически нет какого-либо направления моей деятельности, где я не собираю на ВСУ. Могу назвать разве "Спивмайстерню", где я очевидно не собираю на ВСУ, но все равно эти деньги идут на то, чтобы я лично могла донатить, и я доначу.

В этом году мы долго обсуждали эту историю. Были очень большие сомнения, открывать ли сбор на миллион. И мы его таки открыли – сбор на миллион вместе с Третьей штурмовой.

А сколько удалось собрать благодаря Празднику музыки в прошлом году совместно с фондом Musicians Defend Ukraine?

600 тысяч. Мы в прошлом году собрали 600, то на сколько должен быть следующий сбор? На 700? То есть это очень странно было бы.

На что тогда потратили деньги из сбора?

На дроны. Мавики, а еще на пикап.

Как желающие музыканты, волонтеры и площадки могут присоединиться к Празднику музыки?

Через сайт. У нас есть форма для регистрации. Они регистрируются, затем с ними связываются координаторы.

А что делают волонтеры?

Мы называем волонтеров Праздника музыки не волонтерами, а амбассадорами. Почему амбассадорами? Потому что у нас нет строительства сцен или чего-то другого, что делают обычно волонтеры на фестивале, мы просим их присоединиться к информационной кампании.

Я была координатором волонтеров, поэтому точно могу сказать, что амбассадоры Праздника музыки не делают того, что делают волонтеры обычно на фестивалях. Однако их задача – это информационная поддержка до и во время Праздника.

Праздник музыки во Львове проходит ежегодно 21 июня: смотрите видео

Праздник музыки – некоммерческий проект. Где вы находите ресурсы для его проведения?

Праздник музыки – некоммерческое мероприятие, но нас очень долго и постоянно поддерживает Львовский городской совет. В этом году мы нашли и других партнеров. В частности, это Фундация ЗМИН, которая с нами, кстати, уже третий год. В этом году нас поддерживает наша львовская ИТ-компания Teamvoy.

Опять же, Праздник музыки – это самая большая идея. И, как бы это громко не звучало, это – самое масштабное некоммерческое событие Украины. Праздник музыки охватывает весь город.

В прошлом году выступали "Пиріг і Батіг", "Мертвий Півень", NAZVA. А кого ждать в этом году?

Yagody, "Мертвий Півень" также должны быть, но мы точно этого не знаем. Вот в этом и заключается вся фишка Праздника музыки: мы до конца не можем сказать, какой будет лайнап. Возможно, будет NAZVA (вокалист группы Павел Гоц присоединился к рядам ВСУ – 24 Канал). "Бурдон" будет.

В нынешних условиях очень сложно. Сейчас как-то остро ощущается, что очень много музыкантов мобилизовались, многие уехали за границу. То есть вы же сами понимаете, что если в одной группе выпадает из работы один музыкант, то это сильно усложняет работу.

Я могу привести пример нашей львовской классной молодой группы Neyodovana. Там мобилизовался Александр Дижак, который был соавтором музыки. Хорошо, что есть Назар Павлик. Это тоже очень классный музыкант, и он его заменил. То есть сейчас есть реальная нехватка музыкантов. Очень и очень ощутимая.

А из других городов исполнители приезжают?

Да, будут из Тернополя. В этом году нашим партнером также является BlaBlaCar. Ребята делают бесплатный автобус из Киева во Львов. То есть мы надеемся на музыкантов из других городов. Еще у нас есть музыканты из Чехии и США.

Какие цели ты ставишь перед фестивалем во время войны?

Сбор, только сбор. Это может звучать достаточно грубо и холодно, но мне, честно говоря, не столь важно в этом году, сколько музыкантов выступят, мне важно, чтобы мы собрали средства на ВСУ.

Каждый год мы имеем совершенно разные цели ввиду сложившихся обстоятельств. Поэтому когда-то Праздник музыки был просто фановым фестивалем, и у нас была цель собрать больше всего музыки. Была и осталась цель, чтобы в каждом уголке Львова звучала музыка, а также чтобы происходило масштабирование на другие города. Я очень хочу этого добиться.

Но сейчас, особенно в этом году, у меня есть цель собрать как можно больше средств, потому что очень плохо сейчас собираются деньги, а каждый сбор – на вес золота.

Как тебе удается совмещать искусство и волонтерство во время таких событий?

Как-то удается. Мы очень многое теряем коммерческой составляющей, мы практически не зарабатываем. То есть это все – условное волонтерство.

Если говорить о "Нижнем зале", мы 25% отдаем на ВСУ. Эти деньги могли бы пойти на развитие пространства и просто зарплаты – мне и команде.

Для меня сейчас важно, чтобы молодые группы могли выступить. И команда настоящих профессионалов, работников отрасли, которые также потеряли работу, могла как-то заработать. И это ценные кадры.

Моя цель – поддержать это все на плаву. Удастся ли мне заработать на этом? Когда-нибудь и заработаю.

Организация концерта – это служение

С чего начинается организация концерта? С идеи, пространства, исполнителя?

С коммуникации. Вообще все начинается с коммуникации. Это или предложение группы от нас, или группа сама ищет площадку, или организаторы, которые уже работают с группой, пишут к нам. Тогда мы договариваемся, и так начинается организация концерта.

То есть группа, которая хочет выступить, или организатор могут обратиться к вам?

Да, на страницу "Нижнего зала" могут написать, что хотят выступить.

Какие составляющие концерта ты считаешь самым важным для настоящего эмоционального резонанса с публикой?

И сам концерт на самом деле. То есть здесь весь смысл заключается в том, чтобы все любили то, что они делают. Потому что это очень чувствуется, когда артисты работают на "отстань". Хотя я очень давно этого не встречала, потому что обычно все концерты, которые происходят, делаются с какой-то определенной целью. Это люди, которые хотят выступать, горят идеей своей музыки. И, соответственно, я не работаю с массовым продуктом.

Я очень не люблю "прикотлетную" музыку, как я это называю. Когда музыканты играют для того, чтобы просто создать атмосферу. Меня это очень нервирует.

Насколько сложно сегодня найти ресурсы для некоммерческих музыкальных инициатив?

Трудно. И чем дальше, тем сложнее. Мы пишем гранты и реализуем грантовые проекты благодаря поддержке разных доноров, разных организаций. Мы также создаем проект для сохранения украинского культурного продукта. Это "Зриз", серия концертов и подкастов с нишевыми музыкантами.

В общем, ресурс находится в реализациях идеи. Если идея реализуется, то тогда находятся и ресурс, и цель для того, чтобы продолжать дальше. Но если ты видишь, что твои идеи не реализуются, на концерты не приходят люди, то это, конечно, демотивирует. Но пока не настолько, чтобы остановить свою деятельность.

Какую роль играет команда?

Это может звучать очень странно, но я молилась за то, чтобы у меня появилась команда, потому что я очень долгое время работала без нее. И это совершенно невозможно. На самом деле все же реально, но это тотально снижает качество.

Моя команда – это самые дорогие для меня люди. И я говорю это, не кривя душой. Каждый из участников команды – очень близок. Я чувствую за них безумную ответственность. Также они являются одной из причин, почему я не заканчиваю свою деятельность. Потому что это уже наше общее дело.

То есть без них, я думаю, что этого всего не происходило бы. И даже люди, которые отходят от команды, все равно остаются очень близкими и очень важными для меня, потому что в какой-то период времени мы работали вместе.



Команда играет ключевую роль / Фото предоставлено 24 Каналу

Как отличается подготовка мероприятия в "Нижнем зале" от организации большого фестиваля?

Просто больше времени на это уходит. Там немного разные механизмы, потому что концерт уже предполагает место. "Нижний зал" – это уже готовая площадка. Здесь мы должны сформировать все с нуля.

Идея же Праздника музыки состоит в том, чтобы люди самостоятельно организовывали площадки, самостоятельно общались между собой. В свою очередь, основная цель команды – это информационная кампания и помощь в коммуникации между музыкантами и площадками. Мы просто этот хаос как-то собираем в кучу.

Как изменился подход к организации концертов после начала полномасштабной войны?

Меры предосторожности. Это одно из важнейших изменений. Благотворительность и меры предосторожности.

Как быстро возобновилась работа "Нижнего зала" после начала полномасштабного вторжения?

Первый концерт состоялся 1 апреля 2022 года. Это был "Пиріг і Батіг".

Было много людей?

Нет, не много, около 100 человек. Тогда все были очень растеряны на самом деле. Никто не знал, что делать. Еще в марте я начала делать "Спивмайстерни", потому что поняла, что людям нужна музыка. Без музыки, без пения, без такого времяпрепровождения жить трудно. Тем более во Львове. Возможно, в каких-то других городах это не так остро ощущается, но Львов – культурная столица, или просто город, где все крутится вокруг культуры. Людям это очень нужно было.

Я и сама с начала полномасштабного вторжения начала распеваться. Это было безумно тяжело, я не могла петь. Наверное, лучше бы руку отрубили, чем я не могла бы петь. Это очень трудный для меня был период. Потом я начала распеваться, делала это очень насильно, собирала группы "Спивмайстерни", а позже поняла, что нужно продолжать делать концерты в "Нижнем зале".

А какой из концертов был самым эмоциональным или самым большим вызовом? К примеру, большой концерт "Пирога і Батога" в театре имени Марии Заньковецкой таким был?

"Пиріг і Батіг" в Заньковецкой – это моя личная карьерная история. Мне это очень интересно. Потому что "Пиріг і Батіг" – это группа, с которой я начинала работать. Был даже короткий период, когда я была ее менеджером.

Это было постковидное время, а затем началось полномасштабное вторжение. Я начала заниматься "Нижним залом", и мы просто разошлись. Но мы все еще очень хорошие друзья. Этот концерт был моим личным вызовом. И было страшно. Я очень нервничала.

Также вспоминаю, как Die Weisse Rose выступали. Это были первые иностранцы, приехавшие к нам с начала полномасштабного вторжения. Меня это очень тревожило.

И вообще об иностранцах я хочу сказать. Одно из направлений, которое я сейчас вижу в своей деятельности, в плане развития общественной организации и нашей деятельности – это коммуникации с иностранцами.

Потому что я чувствую, что мы, как помидоры в банке, плаваем в собственном соку. У нас нет внешней музыки, к нам не приезжают музыканты, соответственно, у нас нет коллабораций. Нет этого внутреннего огня, когда не подбрасывают палки извне.

Что бы ты посоветовала людям, которые хотят научиться организовывать события?

Делать. Менеджмент событий – это совершенно эмпирическое умение. Я не знаю, есть ли туториал по организации мероприятий. Их просто берешь и проводишь.

Представьте, что организация событий – это когда ты к себе в гости приглашаешь очень много людей и делаешь все, чтобы им было удобно. Вот что это для меня значит.

Народная музыка всегда была с театром

Как ты попала в театральную сферу и что тебя в ней привлекает больше всего?

Театр был со мной всегда. Где-то с 15 лет я принимала участие в молодежном любительском театре "ЛюбАрт" в Калуше. Мой очень хороший школьный друг Назар Павлик, который сейчас работает в Первом театре, а раньше играл в театрах Заньковецкой и Леси, учился на актерском. Еще часть друзей училась в консерватории. Поэтому как-то так сложилось, что я приехала из Калуша во Львов и сразу попала в этот творческий "движ".

Когда я работала на коммерческих фестивалях, один из них был "Тустань", и там я познакомилась с Ульяной Мороз, директором и художественной руководительницей Львовского театра кукол. Потом в какой-то момент я устала от коммерции и решила, что готова свой потенциал вложить в какую-то институцию, связанную с искусством. Я обратилась к Ульяне, предложила ей сотрудничество, и в 2018 году начала работать в Театре кукол.

Сначала работала со студентами как преподавательница вокала, потом – с актерами, а позже мне предложили должность руководительницы отдела промоции. Это были очень специфические времена, конечно, 2019 год, в следующем году начался COVID.

Первым спектаклем, где я была музыкальной постановщицей, была "Заря благодатная", потом – "Круг". Также был "Вертеп", коллаборация Харьковского и Львовского кукольных театров. Кстати, очень смешно, что в моем творческом наследии есть много вертепов и рождественских историй.



Народная музыка всегда была частью театральных действ / Фото предоставлено 24 Каналу

Чем же отличается работа с музыкой в театре от концертной работы?

Когда в театре работаешь и когда работаешь с актерами, то ты создаешь атмосферу. То есть это создание. А когда ты организуешь концерт, это уже служение.

То есть я помогаю реализоваться амбициям других художников. Если буквально, это создание и сервис. То есть serv даже переводится как "поддержка", "служение". А когда ты работаешь в театре, это уже создание, это уже creation.

Как тебе удается интегрировать народную музыку в современные театральные постановки?

Прекрасно. Вообще, народная музыка всегда была в театре, она всегда присутствовала. Это база. Народная музыка в любое время являлась частью театральных перформансов. То есть это не сложно.

К тому же традиционная музыка имеет очень актуальные сюжеты. Даже если песне уже 300 лет, все равно сюжет может быть очень актуален. Я обычно выбираю песню под сюжет.

Об аутентичном пении и "шароварщине"

Как началось твое путешествие в мир традиционного украинского пения?

Со смерти бабушки и "ДахиБрахи". Интересный ответ, но так случилось, что традиционной музыкой я заинтересовалась в 13 лет, когда умерла моя бабушка, которая, как выяснилось потом, была очень хорошей певицей. Просто моя семья – очень обрусевшая. Я родилась в Краснодарском крае и очень долго не знала, что я – украинка.

В нашей семье не было принято об этом говорить. Правда, где-то лет в 8 – 9 я впервые уехала в Украину и учила колядки. Меня это очень как-то задело.

Затем родители развелись, было очень сложное время развода, переезда в Украину. Это было очень стрессовое событие для меня. Позже я немного пришла в себя, и тогда как раз был расцвет "Арт-Поля", "ДахиБрахи", вот этого всего. "ДахаБраха" тогда уже играла, и я ее уже тогда слушала. Потом умерла моя бабушка, и ко мне пришли традиционные песни.

Ты не только слушала, но и сама создавала музыку. В частности, пела в группе "Торбан". Когда она была создана?

В 2016 году. Это было очень интересно, в один день у меня закончилось сотрудничество с группой "Оленки" и началось сотрудничество с "Торбаном". В 2016 году группа впервые сыграла на Празднике музыки.

Вообще, его создали Артур Темченко и Юра Дворник. Они оба решили поиграть себе на Празднике музыки, просто собралось несколько песен сделать.

Группа "Торбан" появилась в 2016 году: видео

Чем для тебя аутентичная музыка? Больше о сохранении, восстановлении или трансформации?

Для меня это о наслаждении, об идентичности. Обо всем – и о сохранении, и о трансформации. Но, по моему мнению, мы не сможем это все восстановить, это невозможно.

То есть, опять же, мы не говорим о восстановлении, потому что я же не являюсь реконструктором традиционной музыки, как она была, и мы не реконструируем эти все обряды, которые были. На самом деле мы ее просто используем.

Наверное, словом "восстановление" можно описать само эмоциональное восстановление.

Ну, да, это, скорее всего, так и есть.

Какие регионы больше всего вдохновляют тебя в плане песенного наследия?

Да все. Нельзя очень узко сказать, потому что все регионы абсолютно разные и имеют свою специфику. Это по очевидным причинам произошло.

В центральной и правобережной частях Украины эти традиции были сохранены. И еще немного на Полесье. Там более сложная, фактурная, полифоническая музыка.

Потому что, например, если мы говорим о гуцульской или бойковской, западноукраинской традиционной музыке, то она все-таки более мелодичная, инструментальная, но здесь тоже не всё так однозначно. Она вся разная. Разнообразная, богатая.

Я, честно говоря, иногда удивляюсь и думаю: сохранили бы мы так эту традицию, если бы у нас не было этого всего – Голодомора, постоянных репрессий? Потому что из-за этого в ней была какая-то ценность: украинская культура запрещалась, и люди понимали, что она – важна.

Ибо если, например, взять какую-нибудь Германию, то там такого сохранения и такого количества сохраненных материалов нет.

С какими вызовами ты сталкиваешься как преподавательница традиционного пения? И как вообще пришла идея начать делать "Спивмайстерню"?

Я имела проект, который был очень морально травматичен для меня. Моя коллега мне говорила о том, что я не являюсь компетентной, что я не очень хорошо пою. Но этим самым я ей обязана, потому что она дала мне толчок к тому, чтобы начать заниматься традиционным пением, а до этого я пела в хоре, в эстрадной студии вокала в Калуше. Ездила на конкурсы, пела эстрадной манерой, а о традиционном пении очень мало знала.

А наибольший вызов состоит в том, что, чем больше я учусь, тем меньше я понимаю, тем меньше я знаю, у меня такое впечатление. Что этот пласт знаний просто невозможно сразу взять и выучить. Для меня реально самый большой вызов – это договориться с собой, что я компетентна в этом. Этот синдром самозванца – моя внутренняя история.

Вот благодаря этой токсичной подруге я начала очень много ходить на мастер-классы. Очень благодарна своему мужу, постоянно меня поддерживал в этом. Я непрерывно училась, была одной из первых студенток "Рыси". Это киевская школа традиционной музыки.



"Спивмайстерни" проходили даже за границей / Фото предоставлено 24 Каналу

Заметила ли ты рост интереса к украинской культуре после начала полномасштабной войны?

В моем информационном пузыре интерес всегда был. Я не могу сказать, как сильно он сейчас отличается. То, что люди начали больше петь и больше этим интересоваться, – это очевидно. Но я не могу сказать, что очень почувствовала изменение в качестве.

А как, по твоему мнению, пробудить интерес к украинским традициям у людей, которые пока этим не интересуются, и нужно ли это делать?

Это сложный вопрос. Нет, я не думаю, что это нужно делать. Я считаю, что нужно в целом развивать украинскую культуру, чтобы она была на адекватном уровне, адекватно ее поддерживать.

По моему мнению, самая большая проблема с традиционной культурой – это то, что большинство людей, то есть какая-то общая масса, если выйти из нашего пузыря, до сих пор осталась в этих "шароварных" стандартах, "Лисапетном батальоне", что тоже есть определенный жанр и определенный вид искусства. Однако это навязанное искусство.

И часто люди (сейчас, может, немного меньше, потому что пошел этот бум) думали о народной музыке как о чем-то крикливом и необразованном. Но это крикливое и необразованное – это база так называемой украинской культуры, которую навязывали нам в Советском Союзе. И самое главное, от чего нам нужно избавиться, – это советское наследие. И тогда уже на основе этого строить что-нибудь новое.

То есть пока дети будут ходить в пластиковых веночках и атласных шароварах, до того времени нам нужно работать и как-то объяснять, доносить информацию, что является настоящей традицией, а что – наследие советов.

Об украинской идентичности и культуре

Какой ты видишь роль культуры сейчас?

Культура сейчас – критически важна. Возвращаясь к предыдущему вопросу, у нас очень большое советское наследие. Оно чрезвычайно велико, от него уже хочется блевать. Но это тоже своеобразная часть нашей идентичности. То есть у нас она очень размыта этим "совком".

Поэтому нам очень важно эту идентичность с помощью культуры как-то зафиксировать, потому что иначе мы не понимаем, кто мы. Именно культура нас держит в этом.

Что бы ты хотела передать молодым артистам, которые сейчас только начинают?

Делайте музыку. Давайте музыковать вместе. Будьте уверены в себе всегда. Это очень хорошее умение для всех артистов.



Артистам следует быть уверенными в том, что они делают / Фото предоставлено 24 Каналу

Какое твое главное желание для Украины через 5 – 10 лет в культурном плане?

Это сложный вопрос, потому что все зависит от обстоятельств. Очень хотелось бы, чтобы украинское искусство сейчас создавалось более обдуманно, но это тяжело сделать. Во-первых, из-за хронического стресса. Мы живем в состоянии постоянной тревожности и всегда хотим что-нибудь догнать.

Во-вторых, очень сложно творить обдуманно, потому что мы не знаем, что будет завтра. За последние три года у нас набралось очень много культурного продукта, но весь он сделан часто торопливо. Очень мало представлений или произведений хорошо продумывали и прорабатывали. То есть история о том, чтобы на запись альбома тратили много лет, уже сейчас не работает. То же со спектаклями. Сейчас это делается очень быстро, поэтому немного теряется качество, мне кажется.

Также очень важно, чтобы само государство понимало важность культуры, и работающие люди, особенно в культурных учреждениях, не выживали, а жили и творили искусство.

Ведь сейчас люди, работающие в базовых культурных институтах, – это обычно волонтеры. Они часто имеют несколько работ, и это какая-то постоянная погоня за деньгами.

Хотя, к примеру, моя коллега из Львовского театра кукол, которая ездила в Польшу, рассказывала, что там так не происходит. Люди просто спокойно работают на одной работе, а другие проекты берут ради удовольствия, развития, но не ради денег. Вот очень хотелось бы, чтобы украинские художники работали не ради денег, а ради искусства.

Посоветуй, что послушать украинцам, которые хотят исследовать наши песни поглубже. Небольшой список исполнителей, тяготеющих к традиционному пению, или тех, которые должны быть во всех плейлистах.

Обязательно "Божичи", обязательно "Древо". Группа "Родовид", если вы интересуетесь Западом Украины. Сейчас есть много плейлистов от "Рыси". Группа "Вильце". Это очень классные девушки, очень.

"Станция Сиваш", люди, исследующие южную украинскую музыку. Следите за мной, я тоже делаю много любопытных событий.