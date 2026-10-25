Не Москва и не Петербург: какой украинский город Россия хотела сделать столицей

Столицей России мог стать не Санкт-Петербург и даже не Москва, а украинский Киев. Идея переноса столицы в этот древний город обсуждалась на протяжении нескольких веков.

Об этом рассказал историк и глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов. Он объяснил, когда возникали такие планы и что помешало их реализации.

Почему Россия хотела перенести столицу в Киев

По словам Алферова, интерес к Киеву был связан с имперскими амбициями Москвы. Историк объясняет, что московские правители стремились иметь столицу, которая соответствовала бы их представлениям о величии государства.

Все понимали, что величие имперских амбиций всегда должно основываться на том, что должна быть нормальная столица. А не Москва,

– подчеркнул он.

Киев привлекал московских правителей своей историей и сакральным значением. По мнению Алферова, город рассматривался как символ древности и легитимности власти.

"Киев, как сакральный город, как центр Восточной Европы, всегда их притягивал. И не имело значения то, что там жил другой народ, то, что там была другая история", – пояснил историк.

Киев / Фото Unsplash

Когда впервые заговорили о переносе столицы в Киев

По словам Алферова, первые серьезные разговоры о переносе столицы из Москвы в Киев велись при царевании Алексея Михайловича Романова в XVII веке.

Именно тогда Алексей Михайлович в своих придворных кругах начал спрашивать: "А что с того, чтобы перенести столицу в Киев?

– рассказал историк.

Эти обсуждения происходили на фоне войн, Руины и событий после Переяславской Рады, которую Алферов называет одним из главных мифов российской истории, ведь "она перестала действовать уже через два года".

Впоследствии от Москвы хотел отказаться и Петр I, который перенес столицу в Санкт-Петербург.

Как россияне хотели перенести столицу в Киев: смотрите видео

Почему Киев рассматривали в качестве столицы в XVIII и XIX веках

В XVIII веке к идее переноса столицы в Киев, по словам историка, вернулась Елизавета Петровна.

В этот период в Киеве заложили Андреевскую церковь и Мариинский дворец. Как отмечает историк, эти сооружения свидетельствовали о серьезном интересе к городу.

При правлении Екатерины II эта идея также не исчезла. Как отметил Алфьоров, есть свидетельства того, что императрица расспрашивала дипломатов об их впечатлениях от Киева.

Киев мог стать столицей России / Фото Unsplash

Однако препятствиями стали враждебное отношение местного населения и неразвитая инфраструктура.

В XIX веке Киев рассматривали уже как третью столицу после Москвы и Санкт-Петербурга. К этой идее возвращались Николай I и Николай II.

Даже в начале XX века сторонники такого решения оставались при императорском дворе. В частности, мать Николая II Мария Федоровна призывала своего сына сделать Киев столицей.

Что помешало превратить Киев в столицу России

Одним из главных препятствий для реализации этих планов стало отношение украинцев. Алферов отмечает, что именно враждебное восприятие населением намерений перенести российскую столицу в Киев помешало окончательному решению.

Подводя итог, Алфьоров отметил, что стремление московских правителей перенести столицу в Киев было связано с попытками присвоить себе историческое наследие города.