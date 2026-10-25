Не Москва і не Петербург: яке українське місто Росія хотіла зробити столицею

Про це розповів історик і голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Він пояснив, коли виникали такі плани та що завадило їх реалізувати.

Реклама Adv

Чому Росія хотіла перенести столицю до Києва

За словами Алфьорова, інтерес до Києва був пов'язаний з імперськими амбіціями Москви. Історик пояснює, що московські правителі прагнули мати столицю, яка відповідала б їхнім уявленням про велич держави.

Всі розуміли, що велич імперських амбіцій завжди має ґрунтуватись на тому, що має бути нормальна столиця. А не Москва– наголосив він.

Київ приваблював московських правителів своєю історією та сакральним значенням. На думку Алфьорова, місто розглядали як символ давності й легітимності влади.

"Київ, як сакральне місто, як центр Східної Європи їх завжди притягував. І не важливо було те, що там жив інший народ, те, що там була інша історія", – пояснив історик.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Київ / Фото Unsplash

Коли вперше заговорили про перенесення столиці до Києва

За словами Алфьорова, перші серйозні розмови про перенесення столиці з Москви до Києва відбувалися за царювання Олексія Михайловича Романова у XVII столітті.

Саме тоді Олексій Михайлович в своїх придворних колах почав запитувати, а що з приводу того, щоб перенести столицю до Києва?– розповів історик.

Ці обговорення відбувалися на тлі воєн, Руїни та подій після Переяславської ради, яку Алфьоров називає одним із головних міфів російської історії, адже "вона перестала діяти вже за два роки".

Згодом від Москви хотів відмовитися й Петро I, який переніс столицю до Санкт-Петербурга.

Як росіяни хотіли перенести столицю до Києва: дивіться відео

Чому Київ розглядали як столицю у XVIII та XIX століттях

У XVIII столітті до ідеї перенесення столиці до Києва, за словами історика, повернулася Єлизавета Петрівна.

Реклама

У цей період у Києві заклали Андріївську церкву та Маріїнський палац. Як зазначає історик, ці споруди свідчили про серйозний інтерес до міста.

За правління Катерини II ідея також не зникла. Як зауважив Алфьоров, є свідчення, що імператриця запитувала дипломатів про їхні враження від Києва.

Київ міг стати столицею Росії / Фото Unsplash

Однак перешкодами стали вороже ставлення місцевого населення та нерозвинена інфраструктура.

У XIX столітті Київ розглядали вже як третю столицю після Москви та Санкт-Петербурга. До цієї ідеї поверталися Микола I та Микола II.

Навіть на початку XX століття прихильники такого рішення залишалися при імператорському дворі. Зокрема, матір Миколи II Марія Федорівна закликала свого сина зробити Київ столицею.

Що завадило перетворити Київ на столицю Росії

Однією з головних перешкод для реалізації цих планів стало ставлення українців. Алфьоров наголошує, що саме вороже сприйняття населенням намірів перенести російську столицю до Києва, завадило остаточному рішенню.

Підсумовуючи, Алфьоров зазначив, що прагнення московських правителів перенести столицю до Києва було пов'язане зі спробами привласнити історичну спадщину міста.