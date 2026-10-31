Киев мог остаться без каштанов: почему когда-то приказали вырубить эти деревья

Сегодня трудно представить Киев без каштанов, которые каждую весну покрываются белыми и розовыми соцветиями. Однако эти деревья не росли здесь издавна, а история их распространения по столице связана с императорскими прихотями, городскими легендами и любовью киевлян к красоте.

Но мало кто знает, что каштаны могли и не стать символом столицы. Согласно одной из городских легенд, их даже приказали убрать с главного бульвара Киева, пишет 24 Канал.

Как каштаны попали в Киев?

Каштаны не были привычными для Киева с самого начала. Их родина – Балканы, а в украинские города эти деревья попали как декоративное растение. Киевлянам они пришлись по душе благодаря пышным соцветиям и густой кроне, которая летом давала приятную тень.

Каштаны появились в столице раньше, чем принято считать. В конце XVIII века их уже выращивали в садах состоятельных горожан.

А вот с серединой XIX века связана история, которая могла бы стать сюжетом для городской комедии. Императору не понравились каштаны. Согласно популярной киевской легенде, в 1842 году тогдашний генерал-губернатор Дмитрий Бибиков приказал высадить каштаны на бульваре, который сегодня носит имя Тараса Шевченко. Но вскоре в Киев должен был приехать император Николай I, и деревья якобы не оправдали его эстетических ожиданий.

Монарху, по преданию, больше нравились стройные пирамидальные тополя. Поэтому каштаны якобы приказали выкорчевать и заменить другими деревьями.

Но на этом история не заканчивается. Киевляне, не желавшие терять красивые деревья, якобы взяли их себе и пересадили в собственные сады. Так каштаны постепенно разошлись по городу.

Есть один нюанс: у этой истории нет надежного документального подтверждения. Более того, каштаны росли в Киеве еще до приезда Николая I. Поэтому рассказ о недовольстве императора стоит воспринимать именно как городскую легенду, а не как неоспоримый исторический факт.

Когда каштаны стали символом столицы

Со временем каштаны стали появляться на киевских улицах все чаще. Они украшали бульвары, парки и дворы, а весной город буквально утопал в цвету.

В 1862 году каштановую аллею заложили в ботаническом саду Университета Святого Владимира – ныне это ботанический сад имени Фомина. Постепенно это дерево стало частью образа города, который узнавали далеко за его пределами. В 1969 году ветку каштана даже изобразили на гербе Киева. С тех пор этот символ еще прочнее закрепился в представлении о столице.