А детей за это ругают: известный политик сделал жест с ТикТок и случайно заработал себе наказание
- Кир Стармер, британский премьер, случайно попал в скандал, повторив тренд "6-7" в школе, где это запрещено.
- Тренд "6-7" связан с песней "Doot Doot (6 7)" исполнителя Skrilla, которая стала популярной благодаря соответствующему жесту, запрещенному в некоторых школах.
Британский премьер во время визита в одну из школ едва не попал в скандал. Причиной этого стал тренд в сети, который он решил повторить.
Кир Стармер сделал движение вирусного тренда "6-7" вместе со школьниками, однако потом оказалось, что в школе это запрещено. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.
Что именно сделал Стармер?
Британский премьер посетил одну из школ и разговаривал с ученицей. Затем он увидел, что учебник открыт на странице 67 и сделал движение соответствующего тренда. Это вызвало реакцию у детей.
Впоследствии директор объяснила ему, в чем причина.
Вы же знаете, что за такое у нас детям достается. Мы еще не пережили это “6-7”, это до сих пор очень популярная штука,
– отметила она.
Политик попытался оправдаться и заверить, что это начал не он, однако есть нюанс: этот момент попал на видео. Более того, этот ролик распространил сам Стармер.
Кажется, я только что сам себе обеспечил наказание..
– написал он.
Какой жест повторил Стармер: смотрите видео
Что известно об этом тренде?
Этот тренд связывают с песней "Doot Doot (6 7)" исполнителя Skrilla, говорится в Википедии. Ранее этот сленг использовали для того, чтобы описать рост баскетболистов. Сама песня вышла в декабре 2024 года и быстро стала очень популярной благодаря соответствующему тренду.
В то же время неизвестно до конца, какие именно 6-7 имеет в виду автор трека. Из-за невероятной популярности этого жеста его запрещали в некоторых школах, потому что он якобы отвлекает от учебы.
В сети запустили тренд
