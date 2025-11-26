Кир Стармер сделал движение вирусного тренда "6-7" вместе со школьниками, однако потом оказалось, что в школе это запрещено. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Что именно сделал Стармер?

Британский премьер посетил одну из школ и разговаривал с ученицей. Затем он увидел, что учебник открыт на странице 67 и сделал движение соответствующего тренда. Это вызвало реакцию у детей.

Впоследствии директор объяснила ему, в чем причина.

Вы же знаете, что за такое у нас детям достается. Мы еще не пережили это “6-7”, это до сих пор очень популярная штука,

– отметила она.

Политик попытался оправдаться и заверить, что это начал не он, однако есть нюанс: этот момент попал на видео. Более того, этот ролик распространил сам Стармер.

Кажется, я только что сам себе обеспечил наказание..

– написал он.

Какой жест повторил Стармер: смотрите видео

Что известно об этом тренде?

Этот тренд связывают с песней "Doot Doot (6 7)" исполнителя Skrilla, говорится в Википедии. Ранее этот сленг использовали для того, чтобы описать рост баскетболистов. Сама песня вышла в декабре 2024 года и быстро стала очень популярной благодаря соответствующему тренду.

В то же время неизвестно до конца, какие именно 6-7 имеет в виду автор трека. Из-за невероятной популярности этого жеста его запрещали в некоторых школах, потому что он якобы отвлекает от учебы.

В сети запустили тренд