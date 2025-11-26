Кір Стармер зробив рух вірусного тренду "6-7" разом зі школярами, проте потім виявилось, що у школі це заборонено. Про це пише 24 Канал із посиланням на BBC.

Що саме зробив Стармер?

Британський прем'єр відвідав одну зі шкіл та розмовляв із ученицею. Потім він побачив, що підручник відкритий на сторінці 67 та зробив рух відповідного тренду. Це викликало реакцію у дітей.

Згодом директорка пояснила йому, у чому причина.

Ви ж знаєте, що за таке в нас дітям дістається. Ми ще не пережили це “6-7”, це досі дуже популярна штука,

– зазначила вона.

Політик спробував виправдатись та запевнити, що це почав не він, однак є нюанс: цей момент потрапив на відео. Щобільше, цей ролик поширив сам Стармер.

Здається, я щойно сам собі забезпечив покарання…

– написав він.

Який жест повторив Стармер: дивіться відео

Що відомо про цей тренд?

Цей тренд пов'язують із піснею "Doot Doot (6 7)" виконавця Skrilla, мовиться у Вікіпедії. Раніше цей сленг використовували для того, аби описати зріст баскетболістів. Сама пісня вийшла у грудні 2024 року та швидко стала дуже популярною завдяки відповідному тренду.

Водночас невідомо до кінця, які саме 6-7 має на увазі автор треку. Через неймовірну популярність цього жесту його забороняли у деяких школах, бо він нібито відволікає від навчання.

У мережі запустили тренд