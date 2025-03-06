В Китае представили смартфон, который может работать от солнца

Китайские разработчики представили новый смартфон. В экстремальных ситуациях его можно зарядить от солнечного света.

Новинку представила компания Infinix. Что известно о новом смартфоне – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал The Verge.

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Как выглядит новый смартфон

Для изготовления смартфона Infinix использует перовскитные солнечные элементы, как пляжный зонтик Solix Solar Beach Umbrella от компании Anker. Такие элементы тоньше и дешевле, чем обычные кремниевые элементы. Свою технологию разработчики назвали SolarEnergy-Reserving. Главной задачей системы является увеличение мощности телефона и уберечь устройство от перегрева.

Все солнечные элементы встроены в заднюю панель телефона. В то же время чехол подключается к телефону через набор контактов на боковой стороне, которые соответствуют проводным разъемам на телефоне. Мощность такой технологии – до 2 ватт. То есть телефон можно заряжать от сони на 10% за час. Конечно, это медленнее обычной беспроводной зарядки или классических проводных. Однако разработчики подчеркивают, что при отключениях света и в экстренных ситуациях такая опция может быть довольно полезной.

Новый смартфон с солнечной панелью / Фото Bridenstine

Разработчики представили только прототип. Серийное производство нового смартфона начнется после проведения всех необходимых испытаний.