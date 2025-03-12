Китай запустит "искусственное солнце", чтобы получать бесконечную чистую энергию

Китай планирует коммерциализировать ядерный синтез для производства электроэнергии к 2050 году. Это позволит получать чистую энергию без выбросов.

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) разрабатывает экспериментальное устройство под названием "искусственное солнце". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomnerg.

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Китай запустит "искусственное солнце" до 2050 года

В CNNC сообщили, что могут начать коммерческую эксплуатацию своего первого проекта по производству электроэнергии примерно через пять лет после демонстрационного этапа, что начнется примерно в 2045 году.

Поднебесная недавно усилила свои амбиции в достижении ядерного синтеза – процесса, с помощью которого солнце и другие звезды генерируют энергию, и который считается почти бесконечной формой чистой энергии.

Этот процесс, как известно, очень сложно осуществлять в устойчивый и пригодный для использования способ, и лишь несколько стран, таких как США, Россия и Южная Корея, сумели раскрыть его основы.



Китайское "искусственное солнце" установило рекорд в производстве термоядерной энергии / Фото Phys.org

В прошлом году CNNC сформировала отраслевой альянс и создала новую национальную термоядерную компанию China Fusion Corp.

Она привлекла около 240 миллионов долларов инвестиций от CNNC и Zhejiang Zheneng Electric Power Co. для создания передовых устройств токамаков, которые используют магнитные поля для сдерживания и контроля перегретой плазмы, чтобы производить энергию без выбросов и значительных радиоактивных отходов.

CNNC также планирует в течение следующих пяти лет расширить производство собственных разработок для обычных реакторов ядерного расщепления и малых модульных реакторов.

К 2030 году Китай намерен опередить США и Францию как владелец крупнейшего в мире парка реакторов.

Ранее сообщалось, что Китай планирует установить самые мощные в мире ветряки. Это будет способствовать инновациям и развитию ветровой энергетики в Китае.