Новые ветряки развернут на первой на первой национальной исследовательской и испытательной базе морской ветровой энергии в провинции Фуцзянь. Какой будет мощность этих ветряков – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Что известно о новых турбинах

Сейчас все больше стран пытаются использовать мощные ветряки, чтобы получать больше электричества и тратить меньше ресурсов. Одним из самых мощных образцов является турбина, мощностью 20 мегаватт.

Однако государственная компания China Huadian Corporation Ltd, Китайский научно-исследовательский институт электроэнергетики, Государственная электросетевая компания Фуцзянь, Шаньдунский университет создали первый испытательный центр, где происходили моделирования более мощных ветряков. Речь идет о турбинах, мощностью до 25 мегаватт.

На территории испытательного центра развернут 20 турбин, из которых 10 будут иметь мощность 20 ватт, а еще 5 – 25 ватт.



Китай будет испытывать ветряки рекордной мощности / Фото Pexels

Это также единственный испытательный центр в Китае, который может проводить как сертификацию типа, так и сертификацию подключения к сети. После полного ввода в эксплуатацию объект будет способствовать инновациям и технологическому развитию в провинции Фуцзянь, ключевом центре оффшорной ветровой энергии в Китае.

Сейчас Китай является лидером в области морской ветровой энергетики, производя таким образом до 39,1 миллиона киловатт электричества. Однако страна продолжает наращивать мощности, чтобы увеличить долю возобновляемой энергии.