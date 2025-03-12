Китай запустить "штучне сонце", щоб отримувати нескінченну чисту енергію

Китай планує комерціалізувати ядерний синтез для виробництва електроенергії до 2050 року. Це дозволить отримувати чисту енергію без викидів.

Китайська національна ядерна корпорація (CNNC) розробляє експериментальний пристрій під назвою "штучне сонце". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomnerg.

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Китай запустить "штучне сонце" до 2050 року

У CNNC повідомили, що можуть розпочати комерційну експлуатацію свого першого проєкту з виробництва електроенергії приблизно через п'ять років після демонстраційного етапу, що розпочнеться приблизно у 2045 році.

Піднебесна нещодавно посилила свої амбіції у досягненні ядерного синтезу – процесу, за допомогою якого сонце та інші зірки генерують енергію, і який вважається майже нескінченною формою чистої енергії.

Цей процес, як відомо, дуже складно здійснювати у стійкий і придатний для використання спосіб, і лише кілька країн, таких як США, Росія і Південна Корея, зуміли розкрити його основи.



Китайське "штучне сонце" встановило рекорд у виробництві термоядерної енергії / Фото Phys.org

Торік CNNC сформувала галузевий альянс і створила нову національну термоядерну компанію China Fusion Corp.

Вона залучила близько 240 мільйонів доларів інвестицій від CNNC і Zhejiang Zheneng Electric Power Co. для створення передових пристроїв токамаків, які використовують магнітні поля для стримування і контролю перегрітої плазми, щоб виробляти енергію без викидів і значних радіоактивних відходів.

CNNC також планує протягом наступних п'яти років розширити виробництво власних розробок для звичайних реакторів ядерного розщеплення і малих модульних реакторів.

До 2030 року Китай має намір випередити США і Францію як власник найбільшого у світі парку реакторів.

Раніше повідомлялося, що Китай планує встановити найпотужніші у світі вітряки. Це сприятиме інноваціям і розвитку вітрової енергетики в Китаї.