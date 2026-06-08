Эта женщина правила вместо 3 султанов: какой была история Кесем-султан

На троне Османской империи могли сидеть исключительно только мужчины-султаны из династии Османов. Однако фактически определенный период в истории это делали женщины, в частности выдающаяся Кесем-султан, которая правила империей через обоих своих сыновей и внука.

Почему Кесем-султан стала одной из самых влиятельных женщин в Османской империи, рассказывают в Britannica.

Читайте также Почти 29 тысяч резиновых уточек путешествовали по океанам: как их путешествие помогло науке

Власть 3 потомков Османов в руках Кесем-султан

Будущая султана родилась примерно в 1589 году и имела греческое происхождение. В султанский гарем Кесем (еще иногда ее называют Кёсем) попала в довольно юном возрасте, но благодаря своему уму и красоте женщина получила благосклонность султана Ахмеда I.

Однако после того, как султан умер в 1617 году, Кесем-султан использовала все свое влияние для того, чтобы трон занял брат Ахмета, Мустафа I, который был психически больным. Дело в том, что султана намеревалась из-за болезни парня управлять империей вместо него.

Через 3 месяца Мустафу I объявили недееспособным, а его заменил Осман II, сын Ахмеда I от другой султаны. Лишь в 1623 году на престол сумел взойти 11-летний сын Кесем – Мурад IV. Это случилось после восстания янычар в 1622 году.

Поэтому султана получила статус валиде-султан, что означало мать правителя. И из-за несовершеннолетия своего сына стала регенткой и в течение первых 5 лет фактически руководила империей. Когда Мурад достиг своего совершеннолетия, он правил жестоко, но иногда мог учитывать мнение матери. В 1640 году он умирает, в частности причиной внезапной смерти становится хроническое употребление алкоголя.

Второй сын Кесем-султан – Ибрагим – наследует трон от Мурада IV. На то время он был единственным сыном, который остался в султаны. Его правление было нестабильным, но Кесем удавалось сохранять значительное влияние на государственные дела.

В 1648 году Ибрагима отстранили от власти, а новым султаном стал его 6-летний сын Мехмед IV. Несмотря на то, что титул валиде-султан перешел к матери султана – Турхан-султан, но Кесем оставалась ее начальницей с новым титулом бююк валиде, то есть бабушка. Поэтому она снова стала регентшей и возглавила Османскую империю.

Но закончила свою борьбу за власть одна из величайших султан трагически. В 1651 году в результате дворцовой смоги она была задушена посреди ночи.



Смерть Кесем-Султан / Гравюры с немецкого и французского изданий "Истории" Поля Рико, Википедия

Какая султана перед Кэсем была не менее известной?

Это была Хюррем-султан, жену султана Сулеймана, которую еще привыкли называть Роксоланой. Турецкое имя, которое дали ей уже в гареме, переводилось с персидского как "веселая", "радостная" или "улыбающаяся".

Кстати, в литературе ее часто вспоминают еще и под именем Настя или Александра Лисовская. Впрочем ни одно из этих имен пока не может быть правдивым, ведь настоящее имя так и не сохранилось в источниках.

Если имя Роксолана впервые было зафиксировано в дневнике генуэзского банкира в Стамбуле в 1542 году, а позже это название использовал и посол Священной Римской империи Ожье Гислен де Бусбек в своих знаменитых "Турецких письмах", то образ Насти или Александры Лисовской появился значительно позже – только в 19 веке благодаря украинским и польским писателям.