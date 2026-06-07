Почему желтые резиновые уточки попали в океан и какие исследования были проведены благодаря этому, объяснил учитель географии Андрей Уткин на своей странице в Threads.

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Желтые резиновые уточки преодолели 29 тысяч километров по мировым водам

Во время шторма контейнеровоз Ever Laurel, который направлялся из Японии в США, потерял груз. Все 12 контейнеров начали тонуть в водах, но 1 из них раскололся так, что игрушки, которые были внутри, оказались на поверхности воды. Это привело к тому, что желтые резиновые утята преодолели от 3 тысяч до 29 тысяч километров.

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Известно, что сначала они доплыли до берегов Аляски, потом их отнесло к берегам Японии. Уже в 2000 году они оказались в северной части Атлантического океана, а в 2003 году они добрались до Северной Америки уже со стороны Атлантики, говорится на странице Кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Кстати, последние уточки были обнаружены в Великобритании. А в 2011 году была даже опубликована книга, где описали путешествие игрушек и воссоздали их маршрут.



Как путешествовали уточки более 10 лет / Скриншот из треда Андрея Уткина, Threads

Интересно, что коллекционеры даже начали охоту за этими уточками, которые удавалось найти у берегов. Цена за одну могла достигать 1 000 долларов.

Несмотря на это, резиновые игрушки смогли еще и помогли исследователям океана. С помощью них удалось отслеживать движение мусора в океане. Этим занимался американский океанограф Кертис Эббсмейер. Кроме того, помогал в этом яркий цвет уточек.

Даже NASA на основе этой истории создали эксперимент для изучения подводных течений: они запустили серию новых резиновых уточек возле одного из гренландских ледников.

Они (уточки – 24 Канал) помогли проверить компьютерные модели вроде OSCUR и лучше понять, как поверхностные течения переносят воду и предметы между океанами. Так вот оказалось, что детская игрушка может быть не хуже исследовательским буем, чем дорогое научное оборудование,

– подытожил Андрей Уткин.

Как океан загрязняется из-за пластика?

Еще в прошлом году анализ некоммерческой организации Oceana свидетельствовал о том, что масштабы пластикового загрязнения океана связаны с продукцией компании Coca-Cola.

По прогнозам, к 2030 году компания будет генерировать около 602 миллионов пластиковых отходов, которые могут попадать в мировые океаны и водные пути. Такой объем пластика смог бы заполнить желудки 18 миллионов китов.

Решить эту проблему эффективно можно вернув многократную упаковку продукции. Сама же Coca-Cola сейчас делает ставку на увеличение доли переработанного сырья и совершенствование систем сбора отходов.