Так кто же такая Клавдия Петровна: откуда известная певица взяла свой псевдоним

В прошлом году украинский сегмент интернета взбудоражил музыкальный феномен – певица-инкогнито Klavdia Petrivna, которая впоследствии раскрыла свое лицо. Но не менее интересным за личность певицы является и ее псевдоним.

В интервью певица поделилась, что псевдоним она взяла из книги Владимира Винниченко "Записки кирпатого Мефистофеля". Что известно об этом романе – рассказывает 24 Канал.

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О чем книга Винниченко

"Записки кирпатого Мефистофеля" называют одним из ключевых романов в творчестве Владимира Винниченко, написан в 1916 году – перед революцией в Российской империи.

Главный герой романа – успешный адвокат Яков Михайлюк, который имеет прозвище Кирпатый Мефистофель. И именно от его имени происходит повествование. В Яков – человек серой морали, не считает необходимым себя ограничивать. Например, у него были связи с Соней – женой бывшего партийного чиновника. У нее был сын Андрюша, но она долгое время не знала, этот ребенок от ее мужа, или от Михайлюка.



"Записки кирпатого Мефистофеля" / Фото Yakaboo

Кроме того, Мефистофель помогает безвольному человечку Афанасию Павловичу Кривуле с которым фактически незаметно играет в психологические игры.

И самой драматичной является линия отношений Мефистофеля с матерью одиночкой Клавдией Петровной. Их знакомство переросло в интимные отношения, вследствие чего появляется ребенок, но Мефистофель нашел новую возлюбленную.

Соломия Опрышко рассказала, что в свое время читала эту книгу и ей понравилось, как звучало имя героини, поэтому впоследствии решила использовать его как свое сценическое имя.

Интересно, что в 1994 году режиссер Юрий Ляшенко снял одноименный фильм по мотивам романа и одну из ролей сыграла Ольга Сумская.