Ошибочно считается египтянкой: неожиданная правда о происхождении Клеопатры

Клеопатра VII Филопатор вошла в историю как одна из самых известных правительниц Древнего Египта. Однако мало кто знает, что по своему происхождению знаменитая царица не была египтянкой.

Кем является Клеопатра по происхождению на самом деле?

Несмотря на то, что Клеопатра родилась в Египте, ее род имел македонско-греческое происхождение. Более того, ее предком был Птолемей I Сотер – один из генералов Александра Македонского.

После смерти Александра в 323 году до нашей эры Птолемей взял власть в Египте и начал династию грекоязычных правителей, которая руководила страной почти три века.

Царица имела македонско-греческое происхождение / Картина "Клеопатра"

Хотя сама Клеопатра не принадлежала к этническим египтянам, она переняла многие древние обычаи своей страны и стала первой представительницей династии Птолемеев, которая выучила египетский язык.

Правда ли, что Клеопатра была необычайно красива?

Как пишет CBC, обычно Клеопатру изображают как очаровательную соблазнительницу, которая якобы покоряла самых влиятельных мужчин своей красотой, однако это не соответствует действительности.

После смерти царицы римляне создали выгодную для себя версию ее фигуры, представив Клеопатру соблазнительницей, а впоследствии этот образ был увековечен Шекспиром, художниками и Голливудом.

Однако на самом деле Клеопатра не была красавицей. Традиционно правители Египта чеканили свои портреты на монетах, и именно они дают представление о ее внешности.

Портрет Клеопатры на монете / Фото Wikipedia

На монетах того времени Клеопатра изображена с крючковатым носом, высоким лбом и широкими и впалыми глазами, что существенно отличается от образа соблазнительницы.

